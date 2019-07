"Deberían aprender de México"; Castillo critica al futbol Chileno

Previo a su arribo a la concentración del América, el chileno Nicolás Castillo criticó duramente al balompié de su país. "Deberían aprender de México", atizó en redes sociales.

Nico cierra su aventura en la Copa América 2019 con un fuerte mensaje, luego de conocer la situación de varios de sus compatriotas, con sus respectivos clubes.

"Increíble lo que está pasando en el futbol chileno, jugadores identificados con sus equipos no los quieren, y optan por jugadores que no son de casa. Más baratos, libres y sin experiencia de jugar en esos equipos. Entiendan que jugadores tan importantes como ellos les pueden dar muchas herramientas a los jóvenes y así, de una vez por todas, dar una buena imagen en copas internacionales y crecer como futbol chileno.

"He sido testigo de jugadores que quieren volver a Católica, Colo Colo y la U que hacen esfuerzos económicos y aun así no los quieren. Después están en el equipo, contrario o rival y los malos terminan siendo los jugadores, siendo que los dirigentes son los que no los quieren, sacando y dejando de lado a jugadores jóvenes nacidos en casa. Deberían aprender de México y otros países, en donde los ídolos de sus clubes vuelven, pase lo que pase. Ojalá esto cambie y que cuando regrese a Chile, estas situaciones sean cosa del pasado", manifestó el delantero de las Águilas en Instagram.

Cabe recordar que Castillo tuvo un exitoso retorno a Chile, luego de su primera aventura en Europa. Antes de ser contratado por los Pumas en 2017, el nacido en Renca fue doble campeón de goleo con la Universidad Católica, el equipo de sus amores.