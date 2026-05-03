Declaran desaparecidos a padre e hijo tras casi 28 años en SLP

San Luis Potosí, S.L.P.- Aunque desaparecieron hace casi 28 años, apenas hace unos días el Juzgado Especializado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí dictó la declaración de ausencia de personas desaparecidas para Héctor Sánchez Arroyo y su hijo, Héctor Hugo Sánchez Castillo, vistos por última vez el 9 de noviembre de 1998 en la colonia Azaleas, en Soledad de Graciano Sánchez.

Según la sentencia, inicialmente la esposa de Sánchez Arroyo, María Guadalupe Castillo Ortiz, interpuso denuncia bajo la averiguación previa penal AV/915/XI/98/INV; sin embargo, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refirió que la querella formal se presentó hasta el 18 de diciembre de 2018, es decir, 20 años después.

El documento no detalla el motivo por el cual la familiar acudió ante las autoridades dos décadas después de desconocer el paradero de su esposo e hijo.

De acuerdo con su testimonio, el 9 de noviembre de 1998, alrededor de las 10:00 horas, su esposo, de 27 años, salió en compañía de su hijo de 7 años con rumbo a León, Guanajuato, y posteriormente a Morelia, Michoacán, por motivos laborales.

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Señaló que trabajaba como agente de ventas en la ferretería La Brocha y en la comercializadora CPP, y que regresaría a su domicilio días después; sin embargo, nunca volvió a tener noticias de ambos.

Ante la falta de información, contactó a la empresa donde laboraba su esposo, donde le informaron que no se había presentado ni llegó a los destinos señalados.

Como parte de las investigaciones, la unidad especializada de la Fiscalía mantiene activas dos fichas de búsqueda con retratos de progresión de edad de ambos.