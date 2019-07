Defiende alcaldía el arrendamiento de 200 vehículos

"Sera un proceso de arrendamiento puro y no puedo garantizar eso, porque la ley de arrendamiento puro no me lo permite", subrayó el tesorero municipal, Rodrigo Portilla Díaz al cuestionársele si existen las garantías necesarias para que los 200 vehículos que serán arrendados pasen a ser propiedad del Ayuntamiento, una vez concluida la administración municipal.

El tesorero aseveró que el proceso para arrendar las unidades continúa, y descartó que esté dirigido hacia alguna empresa o empresario en particular. "No hay ningún acomodo, las marcas, las bases todo está muy claro. Lo que la Ley me permite es el arrendamiento puro".

La información se dio luego de que se realizara una reunión de aclaraciones con el Comité de Adquisiciones del Gobierno Municipal, a la cual acudieron representantes de 9 compañías dedicadas al arrendamiento de vehículos.

El tesorero, Rodrigo Portilla señaló que las empresas que estén inconformes con el procedimiento, podrán hacer uso de las herramientas legales que consideren pertinentes.

"Aquí están los representantes y si ellos creen que está acomodada, existen los lugares donde puedan impugnar".