Delegada del INE sólo duró dos meses
El nombramiento fue anunciado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y se formaliza el 15 de mayo.
Apenas dos meses después de haber asumido la titularidad de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, Liliana Díaz de León Zapata, dejará el cargo para incorporarse a la estructura nacional del organismo electoral, con lo que la delegación potosina, volverá a quedarse sin una vocalía ejecutiva en funciones y en pleno arranque del proceso electoral de 2027.
Salida de Liliana Díaz y nombramiento nacional
La salida de la funcionaria se formalizará el 15 de mayo, luego de que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, diera a conocer su nombramiento como nueva directora ejecutiva de Administración a nivel central, cargo que asumirá un día después dentro de la Junta General Ejecutiva del instituto.
Operación provisional de la Junta Local en San Luis Potosí
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Con este movimiento, la Junta Local del INE en San Luis Potosí, volverá a operar de manera provisional, en espera de que la Secretaría Ejecutiva designe primero a una persona encargada de despacho y posteriormente a quien ocupe de forma definitiva la vocalía ejecutiva local, pieza clave en la conducción de los trabajos electorales en la entidad.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Grupo ACIR cierra operaciones en SLP
Perla Nieto
Locutores de Amor 95.3 y Mix FM 98.5 agradecieron este martes al público potosino
Prometen pavimento y drenaje en Morales
Redacción
El Ayuntamiento informó que las obras están programadas y presupuestadas, pero no precisó fecha de arranque.
TEESLP ordena al Congreso establecer la revocación de mandato
Ana Paula Vázquez
Las y los diputados potosinos han incumplido con la armonización de la Constitución local