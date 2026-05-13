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Delegada del INE sólo duró dos meses

El nombramiento fue anunciado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y se formaliza el 15 de mayo.

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Delegada del INE sólo duró dos meses

Apenas dos meses después de haber asumido la titularidad de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí, Liliana Díaz de León Zapata, dejará el cargo para incorporarse a la estructura nacional del organismo electoral, con lo que la delegación potosina, volverá a quedarse sin una vocalía ejecutiva en funciones y en pleno arranque del proceso electoral de 2027.

Salida de Liliana Díaz y nombramiento nacional

La salida de la funcionaria se formalizará el 15 de mayo, luego de que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, diera a conocer su nombramiento como nueva directora ejecutiva de Administración a nivel central, cargo que asumirá un día después dentro de la Junta General Ejecutiva del instituto.

Operación provisional de la Junta Local en San Luis Potosí

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Con este movimiento, la Junta Local del INE en San Luis Potosí, volverá a operar de manera provisional, en espera de que la Secretaría Ejecutiva designe primero a una persona encargada de despacho y posteriormente a quien ocupe de forma definitiva la vocalía ejecutiva local, pieza clave en la conducción de los trabajos electorales en la entidad.

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