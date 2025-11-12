Deloitte fortalece el diálogo empresarial en SLP con su Foro Económico
Deloitte consolida su papel como aliado estratégico en San Luis Potosí
Deloitte reunió a líderes y especialistas en su Foro "Paquete Económico 2026 y tendencias de fiscalización", donde se analizaron los retos y oportunidades en materia fiscal, laboral, judicial, comercio exterior y sostenibilidad.
Con más de cinco décadas en la región y un crecimiento sostenido, Deloitte reafirma su compromiso de acompañar a las organizaciones en un entorno cada vez más desafiante.
A través de espacios como este, la firma consolida su papel como aliado estratégico para el desarrollo económico y sostenible.
