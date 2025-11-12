logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Deloitte fortalece el diálogo empresarial en SLP con su Foro Económico

Fotogalería

Deloitte fortalece el diálogo empresarial en SLP con su Foro Económico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Deloitte fortalece el diálogo empresarial en SLP con su Foro Económico

Deloitte consolida su papel como aliado estratégico en San Luis Potosí

Por Redacción PULSO

Noviembre 12, 2025 05:49 p.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Deloitte reunió a líderes y especialistas en su Foro "Paquete Económico 2026 y tendencias de fiscalización", donde se analizaron los retos y oportunidades en materia fiscal, laboral, judicial, comercio exterior y sostenibilidad.

Con más de cinco décadas en la región y un crecimiento sostenido, Deloitte reafirma su compromiso de acompañar a las organizaciones en un entorno cada vez más desafiante.

A través de espacios como este, la firma consolida su papel como aliado estratégico para el desarrollo económico y sostenible.

Para más información: 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

http://www.deloitte.com.mx

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Deloitte fortalece el diálogo empresarial en SLP con su Foro Económico
Deloitte fortalece el diálogo empresarial en SLP con su Foro Económico

Deloitte fortalece el diálogo empresarial en SLP con su Foro Económico

SLP

Redacción

Deloitte consolida su papel como aliado estratégico en San Luis Potosí

Villa de Pozos se queda sin concejal presidenta tras su renuncia
Villa de Pozos se queda sin concejal presidenta tras su renuncia

Villa de Pozos se queda sin concejal presidenta tras su renuncia

SLP

Redacción

Congreso deberá decidir quién ocupará el cargo, tras la renuncia de María Teresa de Jesús Rivera Acevedo

Exigen actualizar Ley Olimpia ante auge de violencia digital
Exigen actualizar Ley Olimpia ante auge de violencia digital

Exigen actualizar Ley Olimpia ante auge de violencia digital

SLP

Ana Paula Vázquez

La diputada Gabriela López Torres propone reformas legales para enfrentar la violencia digital en San Luis Potosí.

CONAGUA asegura que hubo acuerdos con Escalerillas
CONAGUA asegura que hubo acuerdos con Escalerillas

CONAGUA asegura que hubo acuerdos con Escalerillas

SLP

Redacción

La dependencia planteó reactivar la planta potabilizadora y estudiar nuevos pozos, pero sin fechas ni presupuesto definidos.