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En la revisión de los contratos colectivos de trabajo de marzo o abril, habría planteamientos de incremento salariales hasta de porcentajes expresados en dos dígitos, informó el secretario general electo de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) César Arturo

Lara Rocha.

El dirigente encabezará el organismo de trabajadores de nueva cuenta, en esta ocasión para el periodo 2027-2033, cargo al que se somete por primera vez en votaciones luego de ocupar el cargo tras el fallecimiento de su padre.

La propuesta del sector de los trabajadores alcanza entre el 10 y el 13 por ciento, lo que está atorado porque la propuesta del sector empleador es de apenas un dígito, pero es un hecho que habrá un punto de equilibrio, donde la parte patronal entienda que los sindicatos advierten la presencia de los ajustes, que las reformas tienen un costo en la parte económica, pero que también ha permitido que los trabajadores tengan una mejora en sus percepciones salariales.

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Dijo que también hay una responsabilidad importante en encontrar un punto de equilibrio que no deje mal paradas a las empresas para que de rato estén quebrando.

Además, en la sexta asamblea del periodo saliente, donde resultó electo para concluir en 2033, César Lara fue destapado por la dirigencia nacional como aspirante a diputado federal.

Dijo que con independencia del monto que se busca para incremento, las revisiones contractuales con mayor periodicidad se han convertido en puntos muy tediosos para los trabajadores, lo que afecta directamente por algunos retos que se pudieran tener de manera inmediata.

Añadió confiar en que los diputados federales harán su trabajo con independencia de que venga un año electoral, lo que pudiera ayudar para conseguir todas las negociaciones que la parte sindical necesita.