Denuncia gobernador “grilla” de la UASLP

En entrevista exclusiva con Pulso, en el marco de su Cuarto Informe de Gobierno, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reconoció un adeudo con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), aunque precisó que mientras el documento federal habla de 179 millones de pesos, tras los ajustes contables quedará en 120 millones.

Gallardo Cardona aclaró que la aportación federal a la universidad “se les entrega completita”, más de 2 mil 300 millones de pesos, por lo que el pendiente corresponde únicamente a la aportación estatal.

Aseguró que su administración cubrirá la deuda, pero cuestionó la postura de la institución. “No pueden decir que por 120 millones no tienen para pagar mañana, cuando administran casi 4 mil millones de pesos, un presupuesto comparable al de la capital del estado”.

El mandatario agregó que, para evitar problemas al inicio de año, cada diciembre el Estado adelanta un préstamo de alrededor de 150 millones de pesos a la UASLP para que pueda cubrir enero, febrero y marzo mientras llegan las ministraciones federales: “Si no lo hiciéramos, tendrían un caos”, afirmó.

Respecto a la fiscalización, Gallardo sostuvo que la universidad “no se ha dejado auditar” y que ya existen dos revisiones con resultados en curso. En ese sentido, señaló que el objetivo es dejar en claro los montos y la rendición de cuentas de la institución.

El gobernador también responsabilizó a la universidad de cualquier protesta estudiantil por este tema: “Si los jóvenes salen a la calle a manifestarse o cierran las facultades, es grilla contra el gobierno. Está grabado”.