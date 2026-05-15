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Denuncian despojo en Maravillas

Presuntos invasores se hicieron pasar por policías y usaron intimidación.

Por Redacción

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
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Denuncian despojo en Maravillas

Un predio de 27 mil metros cuadrados fue invadido con el apoyo de un grupo de personas armadas, quienes se dijeron policías de investigación, aunque no se identificaron ante el propietario legal del terreno y tampoco le mostraron ningún mandato legal, por ello, el afectado los denunció por despojo ante la Fiscalía General del Estado.

Denuncia formal y contexto de invasiones

El terreno se encuentra en el Periférico Norte, zona donde han ocurrido otras invasiones similares, como la denunciada en Pulso en su edición del 13 de enero de este año y que afectó a una familia propietaria de un lote ubicado en el camino a la comunidad de Maravillas.

La nueva invasión fue denunciada por José Lázaro Ibarra, quien aportó copia de sus escrituras ante la Fiscalía General del Estado, donde ya se integra la carpeta de investigación.

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Testimonio y acciones de los presuntos invasores

En ella relató que el pasado lunes 27 de abril acudió a su propiedad y se encontró con que ya había sido invadida por maquinaria y que incluso ya realizaban desmonte en un terreno aledaño que también pertenece a su familia, sin que nadie hubiera dado su autorización, ni hubiera un proceso de venta u otro similar.

Al frente de los presuntos invasores se identificó a una persona que dijo llamarse Ricardo Esparza y quien iba acompañando de tres hombres armados, quienes dijeron ser policías, pero en lugar de identificarse ante el propietario, lo intimidaron para que se retirara de su propio terreno, según relatan los denunciantes.

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