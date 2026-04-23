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Denuncian fallas institucionales en caso de menor bajo resguardo estatal

La madre de Lía señala que su hija presenta lesiones visibles y restricciones en las convivencias

Por Samuel Moreno

Abril 23, 2026 01:32 p.m.
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Denuncian fallas institucionales en caso de menor bajo resguardo estatal

El caso de Lía, una menor de tres años que permanece bajo resguardo institucional en San Luis Potosí desde hace tres meses, ha encendido señalamientos sobre posibles irregularidades en el sistema de impartición de justicia familiar y en los mecanismos de protección infantil, luego de que su madre denunció presuntos abusos y negligencia.

Nicole Mazotti, madre de la niña, sostiene que la pérdida de la guardia y custodia derivó de una determinación judicial que calificó como desproporcionada, al originarse —según su versión— por un episodio de enfermedad de la menor. A partir de ahí, el caso escaló a instancias legales que derivaron en el traslado de Lía a resguardo estatal.

De acuerdo con su testimonio, actualmente la menor se encuentra en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), donde —asegura— ha presentado lesiones visibles durante las visitas supervisadas, entre ellas moretones y rasguños, pese a que entregó constancias médicas y tratamientos por una condición dermatológica preexistente.

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Mazotti también señaló presuntas anomalías en el actuar de personal institucional, incluyendo restricciones en las convivencias, negativas para documentar el estado físico de la menor y actos de intimidación. Incluso refirió que un exfuncionario fue separado del cargo tras la presentación de una denuncia ante instancias anticorrupción.

El proceso legal, agregó, se ha desarrollado en medio de tensiones con el progenitor de la niña, a quien acusó de incumplir previamente con sus responsabilidades, pero que actualmente cuenta con reconocimiento dentro del expediente judicial. Esta situación, dijo, ha derivado en decisiones que considera contradictorias frente al interés superior de la menor.

En este contexto, la madre exigió una revisión integral del caso y la actuación de las autoridades involucradas, al advertir que podrían existir más situaciones similares que no son denunciadas por temor.

Asimismo, hizo un llamado al Poder Judicial y al Ejecutivo estatal para que se atienda su caso y se garantice el regreso de Lía a su entorno familiar.

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