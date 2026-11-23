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Habitantes de la colonia San Antonio denunciaron la presencia de diversos hundimientos y socavones en la calle Manuel Ávila Camacho, problemática que, aseguran, tiene varios años y ha ocasionado afectaciones a la circulación, además de generar preocupación por las condiciones de las viviendas ubicadas en la zona.

De acuerdo con los vecinos, los desperfectos podrían estar relacionados con problemas en la red de drenaje; sin embargo, algunos también señalan que por este sector atraviesa una falla geológica, situación que presuntamente ha contribuido a que los hundimientos se agraven con el paso del tiempo.

Indicaron que la problemática ya habría obligado a deshabitar al menos una vivienda, debido a las condiciones del terreno y los riesgos que representan los movimientos y hundimientos registrados en el sector.

Los residentes señalaron que los desperfectos han ocasionado incidentes, entre ellos el ocurrido hace unos días, cuando una camioneta tipo estaquita cayó en uno de los hundimientos, lo que evidenció las condiciones en las que se encuentra esta vialidad.

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Pese a que, según los habitantes, se trata de un problema que lleva años sin resolverse, fue hasta este día cuando personal de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento acudió al lugar para realizar una revisión de las condiciones de la zona, ante la formación de los socavones.

Los vecinos esperan que esta inspección permita determinar las causas de los hundimientos y que las autoridades correspondientes intervengan para evitar que los daños continúen extendiéndose y representen un mayor riesgo para quienes viven y transitan por esta calle.