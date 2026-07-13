SRE presentará denuncias por muertes de mexicanos en EU
El gobierno mexicano busca esclarecer los fallecimientos en centros de detención y operativos del ICE
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La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará denuncias ante el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos (EU) y las fiscalías estatales correspondientes por el fallecimiento de 17 connacionales en territorio estadounidense, entre ellos el caso más reciente en Houston, Texas.
La mandataria federal informó que las acciones legales forman parte de la estrategia del Gobierno de México para exigir el esclarecimiento de las muertes de mexicanos en centros de detención y durante operativos del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE).
"El día de hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las fiscalías estatales de Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales", anunció desde Palacio Nacional.
La titular del Poder Ejecutivo precisó que entre los casos se encuentra el más reciente: el de Lorenzo Salgado, mexicano que perdió la vida en Houston, Texas, y cuya muerte es investigada por las autoridades locales y del gobierno de EU.
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Asimismo, reveló que el titular de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo comunicación con el Embajador de EU en México, Ronald Johnson, para informarle la decisión.
"Se comunicó el Canciller Roberto Velasco con el embajador previo a esta presentación de Estados Unidos en México. Le informó de lo que vamos a hacer en la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos. Se mostró muy receptivo a nuestra preocupación de presuntas violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en centros de detención y también tres mexicanos que han fallecido en operativos del ICE", destacó.
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