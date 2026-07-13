logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Fotogalería

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

SRE presentará denuncias por muertes de mexicanos en EU

El gobierno mexicano busca esclarecer los fallecimientos en centros de detención y operativos del ICE

Por SinEmbargo.mx

Julio 13, 2026 09:38 a.m.
A
SRE presentará denuncias por muertes de mexicanos en EU
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este lunes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará denuncias ante el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos (EU) y las fiscalías estatales correspondientes por el fallecimiento de 17 connacionales en territorio estadounidense, entre ellos el caso más reciente en Houston, Texas.

      La mandataria federal informó que las acciones legales forman parte de la estrategia del Gobierno de México para exigir el esclarecimiento de las muertes de mexicanos en centros de detención y durante operativos del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE).

      "El día de hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y las fiscalías estatales de Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales", anunció desde Palacio Nacional.

      La titular del Poder Ejecutivo precisó que entre los casos se encuentra el más reciente: el de Lorenzo Salgado, mexicano que perdió la vida en Houston, Texas, y cuya muerte es investigada por las autoridades locales y del gobierno de EU.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Asimismo, reveló que el titular de la SRE, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo comunicación con el Embajador de EU en México, Ronald Johnson, para informarle la decisión.

      "Se comunicó el Canciller Roberto Velasco con el embajador previo a esta presentación de Estados Unidos en México. Le informó de lo que vamos a hacer en la defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos. Se mostró muy receptivo a nuestra preocupación de presuntas violaciones a los derechos humanos de las y los mexicanos en centros de detención y también tres mexicanos que han fallecido en operativos del ICE", destacó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SRE presentará denuncias por muertes de mexicanos en EU
      SRE presentará denuncias por muertes de mexicanos en EU

      SRE presentará denuncias por muertes de mexicanos en EU

      SLP

      SinEmbargo.mx

      El gobierno mexicano busca esclarecer los fallecimientos en centros de detención y operativos del ICE

      Busqué cuatro veces a AMLO por caso El Mayo: Ken Salazar
      Busqué cuatro veces a AMLO por caso El Mayo: Ken Salazar

      Busqué cuatro veces a AMLO por caso "El Mayo": Ken Salazar

      SLP

      El Universal

      El avión usado para trasladar a El Mayo Zambada está confiscado y expuesto en un museo en Nuevo México

      Hallan tres cuerpos en la zona serrana de El Fuerte
      Hallan tres cuerpos en la zona serrana de El Fuerte

      Hallan tres cuerpos en la zona serrana de El Fuerte

      SLP

      El Universal

      Las víctimas, localizadas en estado de descomposición, serán sometidas a estudios genéticos para determinar su identidad

      Colocan memorial por los desaparecidos
      Colocan memorial por los desaparecidos

      Colocan memorial por los desaparecidos

      SLP

      El Universal