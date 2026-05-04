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Derrame de aceite en Distribuidor Juárez provoca accidentes y alerta vial

Derrame de aceite en la salida hacia carretera a Rioverde causó al menos dos accidentes.

Por Pulso Online

Mayo 04, 2026 10:43 p.m.
A
Derrame de aceite en Distribuidor Juárez provoca accidentes y alerta vial

Un derrame de aceite registrado en la glorieta del Distribuidor Juárez, específicamente en la salida hacia la carretera a Rioverde, ha provocado al menos dos accidentes de motociclistas que derraparon sobre la superficie resbalosa, generando preocupación entre automovilistas y usuarios de la zona.

El origen del derrame aún es desconocido, y la mancha de aceite se extiende en el área de incorporación a la vialidad, lo que incrementa el riesgo de nuevos incidentes, especialmente para motocicletas y vehículos ligeros.

Autoridades aún no atienden derrame en Distribuidor Juárez

Hasta el momento, no se ha reportado la presencia de autoridades en el sitio para atender la situación o implementar medidas de seguridad, como el acordonamiento o la limpieza del área afectada.

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Ante esta situación, se recomienda a los conductores extremar precauciones al transitar por el punto, reducir la velocidad y, de ser posible, evitar la zona o tomar rutas alternas para prevenir accidentes.

Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes acudan al lugar para controlar la situación y reducir el riesgo vial.

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