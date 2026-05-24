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"Desabasto de medicina la encarece"

Vienen más alzas por los conflictos internacionales: Galván Arroyo

Por Flor Martínez

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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"Desabasto de medicina la encarece"
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      El desabasto de medicamentos en el sector público afecta principalmente a los analgésicos y tratamientos oncológicos, situación que además ha provocado un incremento en sus costos dentro del sector privado, informó Manuel Alejandro Galván Arroyo, Presidente del Clúster de Turismo Médico y Salud de San Luis Potosí.

      Desabasto de medicamentos en San Luis Potosí: impacto y costos

      Subrayó que el problema es grave y advirtió que otro factor que impactará de manera directa será la geopolítica internacional, debido a que las tensiones y conflictos en distintas regiones del mundo generan aumentos en aranceles e hidrocarburos, lo que deriva en el encarecimiento de diversos productos, entre ellos los farmacéuticos.

      "Es un problema grave que tenemos que resolver entre todos, y ahora viene otro problema importante que nos va a perjudicar, que es la geopolítica", señaló.

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      Coordinación con Gobierno Federal para garantizar abasto

      Detalló que desde 2018 se han registrado incrementos de hasta un 300 por ciento en algunos medicamentos, situación que afecta directamente a las personas que perciben un salario mínimo, ya que ante algún problema de salud difícilmente podrían solventar esos gastos.

      Añadió que buscan trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal, responsable de brindar atención médica y garantizar el abasto de medicamentos a través de instituciones como el IMSS, donde se concentra la mayor parte de la población derechohabiente.

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