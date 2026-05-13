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Desacatan motociclistas restricción vial en Distribuidor Juárez

Continúan los siniestros en los niveles altos, pese a que existe limitación expresa para este tipo de vehículos

Por Rolando Morales

Mayo 13, 2026 03:00 a.m.
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Desacatan motociclistas restricción vial en Distribuidor Juárez

El titular de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Adolfo Ortiz Ibañez, reconoció que continúan registrándose siniestros viales en los niveles superiores del Distribuidor Juárez, a pesar de la señalética que prohíbe la circulación de motocicletas en esa zona.

El funcionario señaló que los motociclistas siguen ingresando tanto al segundo como al tercer nivel del distribuidor, aun y cuando existe restricción expresa para este tipo de vehículos, situación que derivó nuevamente en un siniestro vial la mañana del pasado domingo.

"Sí estamos viendo que los motociclistas, a pesar de que hay señalamiento de que no pueden ingresar en el tercer nivel del Distribuidor Juárez, lo hacen", declaró.

Ortiz Ibañez indicó que el más reciente hecho ocurrió alrededor de las seis de la mañana del domingo, cuando un motociclista cayó desde la parte superior del distribuidor y perdió la vida en el lugar. 

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La corporación municipal capitalina mantiene vigilancia en la zona para intentar evitar este tipo de incidentes, aunque admitió que ya se han contabilizado varios casos similares en los últimos meses a pesar de la supervisión.

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