Desaparecidos, son migrantes en tránsito y no población local: RGC

Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyera a San Luis Potosí entre los estados del país donde se registra de manera "preocupante" la desaparición de personas, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo que el señalamiento está relacionado principalmente con el fenómeno migratorio y no con desapariciones de población local.

El posicionamiento del mandatario se dio después de la presentación del informe "Desapariciones en México", elaborado por la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que también se advierte sobre la presencia y operación de grupos de delincuencia organizada, incluso de carácter trasnacional, en territorio potosino.

Cuestionado sobre el contenido del reporte, Gallardo Cardona aseguró que el tema debe revisarse desde la óptica de la migración y el tránsito de personas por el estado, al señalar que San Luis Potosí forma parte de una ruta utilizada por personas migrantes que cruzan el país.

"Aquí el tema es inmigración más bien, no es un tema de nosotros en el sentido local. Hay que revisar toda la gente que cruza por San Luis Potosí, toda la gente que está de paso", declaró el gobernador, quien además señaló que corresponde a las autoridades federales llevar el control y registro de esos casos.

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El mandatario estatal insistió en que las desapariciones vinculadas a población migrante son competencia de instancias federales y particularmente del Instituto Nacional de Migración, al afirmar que el gobierno estatal no cuenta con reportes oficiales relacionados con personas migrantes desaparecidas en tránsito por la entidad.

"Hay que cuidar ese término, porque una cosa es desaparecidos en San Luis Potosí y otra cosa es desaparecidos en inmigración, que no lo reporta el estado, sino más bien la federación", expresó.

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El informe de la CIDH coloca a San Luis Potosí dentro de las entidades con problemáticas asociadas a desapariciones y presencia de grupos criminales, en un contexto nacional donde organismos internacionales han advertido sobre el incremento de casos y la vulnerabilidad de personas migrantes que atraviesan distintas rutas del país.