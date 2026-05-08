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Descartan riesgos por fallas geológicas en centro histórico

Las autoridades mantienen un monitoreo constante para detectar cualquier cambio en las condiciones estructurales de los inmuebles.

Por Rolando Morales

Mayo 08, 2026 12:49 p.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jesús Becerra, descartó que actualmente exista un riesgo estructural o para la población derivado de las fallas geológicas detectadas en el primer cuadro de la ciudad.

El funcionario explicó que recientemente se realizó un estudio geofísico con la participación de diversas instituciones, derivado del proyecto relacionado con la Fachada del Carmen. Señaló que, aunque las fallas geológicas han existido históricamente en la ciudad, los análisis concluyen que no representan un peligro inmediato para los edificios ni para las personas.

Indicó que este tipo de fenómenos sí pueden ocasionar afectaciones estructurales con el paso de los años, principalmente en fincas antiguas, pero aclaró que se trata de procesos de largo plazo y no de una situación que implique riesgo en el corto o mediano plazo.

Becerra detalló que tanto la Unidad de Gestión del Centro Histórico como la Dirección de Protección Civil Municipal mantienen un monitoreo constante del subsuelo y de las condiciones estructurales de los inmuebles ubicados en la zona centro, con el objetivo de detectar cualquier variación que pudiera representar un problema futuro.

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Añadió que, hasta ahora, las fallas geológicas no han mostrado cambios fuera de lo normal y su evolución corresponde al desgaste natural provocado por el paso del tiempo.

Asimismo, recordó que existen recomendaciones generales para propietarios de inmuebles, tanto del Centro Histórico como de otras zonas de la ciudad, entre ellas la realización de estudios geofísicos y dictámenes estructurales especializados para evaluar posibles daños en las edificaciones.

Finalmente, sostuvo que las evaluaciones realizadas por especialistas y Protección Civil permiten descartar actualmente un riesgo para transeúntes y habitantes del Centro Histórico de la capital potosina.

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