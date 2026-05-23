Desconfían de los partidos y de diputados

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Aunque cada elección prometen ser diferentes a sus antecesores y ya no cometer actos de corrupción, malversar recursos públicos o inmiscuirse en escándalos, para la población de 18 años y más de San Luis Potosí, los partidos políticos y el Congreso de la Unión siguen siendo las instituciones con menor confiabilidad que existen.

Encuesta ENCIG 2025 revela baja confianza en partidos políticos

Así lo manifestó la ciudadanía potosina en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio demoscópico subrayó que los partidos políticos en su conjunto son las entidades que menos confianza ciudadana generan, pues solo el 30.2 por ciento de los gobernados así lo consideran.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Desconfianza en representantes y cámaras legislativas

Seguido de los institutos políticos se ubican las Cámaras de Diputados y Senadores con una confianza del 37.7 por ciento, cuya integración depende de los políticos emanados de las fuerzas partidistas.

Es decir, para ambos casos más del 60 por ciento de las y los habitantes de la entidad desconfían en los representantes populares que eligieron a través del voto, así como de las instancias que los postularon.

En contraste, los familiares con el 84.8 por ciento; las escuelas públicas de nivel básico con el 77.1 por ciento y los compañeros de trabajo con el 75.7 por ciento, son las instituciones con mayor confianza.