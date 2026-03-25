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Desconoce Gobierno si jefe policiaco está relacionado con desapariciones

El director de Seguridad Pública de Matehuala fue aprehendido por posesión de drogas

Por Rubén Pacheco

Marzo 25, 2026 12:29 p.m.
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Foto: Pulso

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Tanto el gobernador Ricardo Gallardo Cardona como Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijeron desconocer si el mando policiaco de Matehuala, detenido en días pasados, está vinculado con la desaparición de siete electricistas originarios de Cárdenas.

Establecieron que la Fiscalía General del Estado (FGE) es la encargada de definir si el directivo aprehendido por posesión de drogas habría participado en la retención de los trabajadores.

El mandatario estatal adujo que, si el Ministerio Público procede en contra del exfuncionario municipal, es porque documentó indicios al valorar las pruebas existentes. "La Fiscalía no se trae a nadie por traérselo", subrayó.

A su vez, Juárez Hernández expuso que, si bien la Guardia Civil Estatal (GCE) realiza labores de inteligencia y prevención del delito, así como detenciones en flagrancia, solo la FGE mediante la Policía de Investigación (PDI) procede a cumplir órdenes de aprehensión cuando tiene más indicios en carpetas de investigación.

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