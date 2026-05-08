Descuidan panteón de Villa de Pozos previo al 10 de mayo

A unos días de la celebración del 10 de mayo, una de las fechas con mayor afluencia en los cementerios, el panteón Jardín del Descanso de Villa de Pozos presenta visibles condiciones de descuido, con áreas invadidas por maleza, falta de mantenimiento y ausencia de personal en sus instalaciones.

Durante un recorrido realizado por Pulso al interior del camposanto, se constató que gran parte del terreno permanece cubierto por vegetación crecida, lo que genera una imagen de abandono en uno de los espacios públicos destinados para la visita de cientos de familias durante las festividades del Día de las Madres.

Asimismo, las casetas de atención a la ciudadanía se encontraron vacías y deterioradas, con vidrios rotos, acumulación de polvo y daños visibles en su infraestructura. Durante la visita tampoco se observó presencia de trabajadores encargados del mantenimiento o vigilancia del cementerio.

Lo anterior contrasta con el anuncio realizado recientemente por el Ayuntamiento de Villa de Pozos, en el que informó que, a través de la Dirección de Cementerios, se habían reforzado las labores de limpieza e imagen urbana en los panteones de la demarcación; sin embargo, dichas acciones aparentemente sólo se llevaron a cabo en el antiguo cementerio de la localidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El "Jardín del Descanso" fue inaugurado a finales de 2023, cuando Villa de Pozos aún formaba parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí. El proyecto fue presentado entonces como un espacio moderno y digno, construido sobre una superficie superior a los 13 mil metros cuadrados. No obstante, tras el proceso de municipalización, el cementerio ha mantenido constantes señalamientos por la falta de atención y conservación de sus instalaciones.