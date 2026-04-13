Desecha CNDH 95% de quejas en San Luis P.

Aunque el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, inició 314 expedientes de queja de residentes de San Luis Potosí en contra de autoridades federales, el 95% se resolvió en que no se acreditaron violaciones de derechos humanos.

CNDH y quejas contra autoridades federales en San Luis Potosí

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, el organismo autónomo recibió dicha cantidad de inconformidades en contra de un total de 12 autoridades.

Precisó que la más señalada fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 194; le siguió el IMSS-Bienestar con 40 y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 30. Los tres sistemas médicos concentraron el 84% de las quejas.

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Los demás correspondieron a: la Guardia Nacional con seis; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con seis; la Comisión Federal de Electricidad con cinco; Bienestar con cinco; la Fiscalía General de la República (FGR) con una y el Instituto Nacional de Migración (INM) con una.

Después de la valoración de pruebas e indicios de los denunciantes, la CNDH concluyó que en 298 expedientes no se violaron los derechos humanos.

Los 16 asuntos restantes, se encuentran "en trámite", es decir, sigue en la investigación e integración del expediente. En ningún se han determinado violaciones a los derechos humanos.

Los principales motivos de conclusión son: durante el trámite respectivo con 226 casos; orientación con 40; por no ser de competencia de la CNDH con 16; y falta de interés procesal del quejoso con 4 asuntos.

Caso de niña fallecida y seguimiento de la CNDH

En julio de 2024 dos guardias nacionales mataron a una niña de nueve años durante un tiroteo en la carretera federal 57, a la altura de San Lorenzo, Villa Hidalgo, pero hasta el momento la CNDH no ha emitido recomendación al respecto aún y cuando los oficiales se encuentran en prisión.