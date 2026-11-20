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La creación de un registro estatal de personas en tratamiento por adicciones fue descartada de una reforma a la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado de San Luis Potosí, luego de que dependencias estatales advirtieran riesgos para la privacidad y el manejo de datos personales.

La propuesta del diputado Luis Emilio Rosas Montiel señalaba el registrar a personas farmacodependientes en rehabilitación con fines estadísticos y establecer capacitaciones periódicas para el personal de los centros de tratamiento. Sin embargo, las observaciones de la Secretaría de Salud, la Consejería Jurídica y la Secretaría General de Gobierno llevaron a eliminar el registro.

Las dependencias argumentaron que ya existe un sistema federal de vigilancia epidemiológica de las adicciones, alimentado con información de los centros estatales de tratamiento y rehabilitación. Advirtieron que otro registro podría duplicar datos y comprometer la privacidad de los pacientes.

Con los cambios, la reforma únicamente establece que la Secretaría de Salud impulse la capacitación, profesionalización y asistencia técnica de los centros públicos y privados que atienden a personas usuarias de sustancias psicoactivas, para mejorar la calidad y eficacia de sus servicios.

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El dictamen revisado por la Comisión de Salud no contempla presupuesto adicional ni nuevas estructuras administrativas, por lo que su aplicación dependerá de las capacidades institucionales existentes. La reforma todavía debe votarse en el pleno del Congreso del Estado.