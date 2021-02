Designa Morena a Xavier Nava como su candidato a la alcaldía de la capital (VIDEO)

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó este domingo a Xavier Nava como su candidato a presidente municipal de la capital, quien buscará su segundo periodo.

En rueda de prensa de este domingo, fueron presentados, además, los candidatos diputados locales por los distritos que conforman el estado.

En compañía de los integrantes de la planilla para el cabildo capitalino, Francisco Xavier Nava Palacios, presentó públicamente su candidatura al Ayuntamiento de San Luis Potosí por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Como primer síndico, Óscar David Reyes Medrano, asesor legislativo del diputado Pedro César Carrizales Becerra; Alicia Nayeli Vázquez, segunda síndica; Cecilia Padrón Quijano, actual directora de Cultura Municipal, regidora por mayoría; Tania González Pardo, segunda regidora.

Además, Pablo Zendejas Foyo, secretario particular de Nava Palacios, regidor; y Macarena Villasuso Villanueva, hija de Marianela Villanueva Ponce, candidata de "Sí por San Luis Potosí", conformada por PAN-PRI-PRD-PCP, a diputada federal, como cuarta regidora.

La actividad se realizó en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, con acceso restringido a algunos medios de información, por lo cual, la trasmisión se llevó a cabo mediante Facebook.

"LA LUCHA SIGUE CONTRA LA DESHONESTIDAD, EXTORSIÓN E INJUSTICIA"

Bajo la consigna de "La Lucha Sigue", Xavier Nava Palacios formalizó el registro como candidato al Municipio de San Luis para contender por el Movimiento de Regeneración Nacional –MORENA-, y refrendó el compromiso de "nunca más, permitir que la deshonestidad y los intereses personales o de facción, pongan de rodillas al pueblo de San Luis Potosí mediante la extorsión y la injusticia".

Reconoció :"Sabemos muy bien a quiénes enfrentamos, que han hecho uso de todos los recursos que tuvieron a su alcance para impedir que llegáramos a la boleta, porque saben, con toda claridad, que nuestra presencia pone en juego sus planes, y porque ya estamos organizarnos para derrotarlos como ya lo hemos hecho antes, porque nuestro único propósito es generar condiciones para combatir la desigualdad y la pobreza, la inseguridad y la corrupción, a fin de garantizar a las potosinas y potosinos, el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, de vivir en paz".

En presencia del representante de MORENA, Senador Alejandro RojasDíaz Durán; diputadas y legisladores, así como aspirantes a diversos cargos de elección popular y de la planilla para conformar el Gobierno Municipal, Nava Palacios agradeció la generosidad de Movimiento de Regeneración Nacional para seguir con la lucha junto con movimientos sociales "que, como el nuestro, tienen un compromiso inequívoco para con la democracia y la justicia de nuestro país".

"Quiero dejar absolutamente claro, frente a las campañas de propaganda financiadas por nuestros adversarios, que esta decisión obedece a nuestro rechazo a aceptar acuerdos contrarios al interés público y democrático de San Luis Potosí. Estamos en MORENA, porque las otras opciones que se nos presentaron escondían pactos inaceptables con quienes intentan entregar el Gobierno de San Luis a los peores intereses y al ejercicio corrupto del poder público; porque no estamos dispuestas y dispuestos a simular en favor de intereses de dirigentes que de manera clara optan por sí mismos antes que por la gente".

El candidato a la Presidencia Municipal recordó que "la lucha sigue porque el llegar al Gobierno en 2018, implicó enfrentar el pacto de impunidad que gobernaba la Capital, porque el esfuerzo nos llevó a interponer más de 11 denuncias penales en contra de quienes se robaron más de mil millones de pesos que dejaron de llegar a la gente, porque el atropello supuso encontrar un Municipio quebrado, sin los elementos suficientes para ofrecer servicios dignos a la ciudadanía".

No obstante, destacó que la Ciudad en poco más de dos años es otra, "porque desde la honestidad es posible transformar las condiciones del espacio público y servir en lugar de servirnos. Ordenamos la administración y saneamos las finanzas, disminuimos la deuda a la mitad en tan sólo dos años de ejercicio de Gobierno, de mil 400 millones a menos de 700 millones de pesos".

"También creamos instituciones que resolvieron una deuda histórica para habitantes del Municipio, como la Instancia de las Mujeres, la Puerta Violeta, la Unidad de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia "Centro Unión", la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas, la Unidad de Gestión del Centro histórico, la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, así como múltiples comités y consejos que fomentan la participación ciudadana, puesto que para nosotras y nosotros los derechos de las personas deben ser el centro de la acción de Gobierno".

Después de años, añadió Nava Palacios, iluminamos completamente el Municipio a través de un proyecto integral de alta calidad y tecnología y la instalación de más de 50 mil luminarias; logramos una inversión histórica en infraestructura trascendental de mil 250 millones de pesos, e implementamos programas sociales reconocidos por diversas instancias nacionales por su efectividad y transparencia entregados a más de 20 mil familias potosinas, en un proceso bancarizado sin intermediarios y sin clientelismos.

Y durante la pandemia, se destinaron más de 70 millones de pesos de recursos municipales, para atender las necesidades más apremiantes de la gente a través de diversos programas de reactivación económica.

Xavier Nava Palacios rememoró que hace casi 30 años el Doctor Salvador Nava, en referencia a una lucha que había dado por décadas, dijo: "La semilla está sembrada y esa semilla tendrá que dar frutos y esos frutos no tienen más que un sólo destino: la democracia en San Luis Potosí que sirva como ejemplo para conseguir la democracia en México".

"Es por ello que hoy nuestro esfuerzo es el eslabón de una cadena de mujeres y hombres que enfrentaron el autoritarismo, la falta de libertades, e incluso las traiciones de simuladores que declinaron su propia dignidad en favor de usurpar el poder sin importarles la representación popular, sino sus propios intereses. De ahí, que los organismos electorales ciudadanizados, la pluralidad política, y la construcción de una democracia desde la ciudadanía, son parte esencial de la tradición civilista en la que nos inscribimos, sin simulaciones, para transformar a nuestra ciudad, a nuestro Estado y a nuestro país".

Con este proyecto, insistió el candidato a la Alcaldía de San Luis Potosí por MORENA, la lucha sigue para continuar transformando y dignificando la política y el ejercicio público, a través de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia; la lucha sigue para darle continuidad a todo lo que juntas y juntos logramos, pero también para ir por más y jamás conformarnos.

"La lucha sigue para que las mujeres tengan una vida libre de cualquier violencia, por las y los jóvenes y su necesidad de empleo, de estudio, por su esperanza y sus sueños; por el amor a nuestros adultos mayores; por nuestras niñas y niños, por nuestra gente, por quienes trabajan sin descanso para llevarle a su familia el sustento diario, por las y los que crean, emprenden, invierten y apuestan por esta ciudad y la generación de empleos dignos".

La lucha sigue por los que no se rinden y jamás se cansan, a pesar del dolor y el sufrimiento que nos ha traído esta pandemia y también por quienes ya no están, insistió Nava Palacios; la lucha sigue por los que no han dejado de creer y de soñar; de sentir, de ayudar, de ser solidarios y solidarias y de amar; la lucha sigue del lado de la ciudadanía potosina que es la que tiene la última palabra sobre su propio destino.

Para concluir, añadió: "La lucha sigue si entendemos y nos comprometemos con una idea, que también viene de lejos y en la que yo creo, la de que el ejercicio del poder público significa: Mandar obedeciendo".

El Senador por MORENA, Alejandro Rojas Díaz Durán, calificó como una fórmula ganadora no sólo para la capital sino para el futuro de San Luis, "a través de un nuevo modelo para que haya prosperidad y crecimiento sin corrupción y sin desigualdad, por eso San Luis Potosí será la vanguardia de la nueva política nacional, por eso es nuestro candidato Xavier Nava, porque representa lo que es MORENA, por ser honesto, limpio, preparado y comprometido con su gente, y por eso lo necesitamos. Vamos a arrasar el próximo 6 de junio para que San Luis se sume a la Cuarta Transformación".

Añadió que Nava Palacios será un aliado del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, "así como MORENA es un aliado de la sociedad potosina, por eso la lucha sigue".

Finalmente, el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí, Moisés Cedillo Rodríguez, precisó que de acuerdo a la encuesta, Xavier Nava es el mejor posicionado, con mejor presencia, con un perfil ciudadano, incluyente y con gran presencia de jóvenes en un proyecto de paz y de transformación.