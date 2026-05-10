Desmantelan puntos de venta de droga en SLP

Si bien no precisó la cantidad, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que diariamente la Guardia Civil Estatal (GCE) desmantela puntos de venta de droga, en las cuatro regiones de la entidad.

Complementó que algunos reportes se confirmaron en municipalidades colindantes con los municipios de Jalisco y Guanajuato, así como en municipios de la zona altiplano.

Consideró que el cierre de estos centros de comercialización, se traduce en la disminución de otros delitos de alto impacto para la población y las familias

Argumentó que las intervenciones policiales en casos de violencia familiar y riñas, reportes que han ido en aumento en las últimas semanas, están relacionados con el consumo de alcohol y drogas.

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Recordó que el aseguramiento más reciente, se dio en el en el municipio de Mexquitic de Carmona, donde también participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN).

Añadió que existe un modus operandi para la venta del estupefaciente en dicha municipalidad, sin embargo, no se tienen identificados los objetivos criminales.

Puntualizó que, en el caso de las paqueterías, incluida la aeroportuaria, la GN cuenta con operativos permanentes para la detección de sustancias ilícitas transportadas a través de ese medio.