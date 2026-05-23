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Despido de enfermera, por incumplimiento ético: IMSS

La institución asegura que la atención médica para la trabajadora y sus beneficiarios continúa conforme a la ley

Por Redacción

Mayo 23, 2026 01:23 p.m.
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Despido de enfermera, por incumplimiento ético: IMSS
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      En relación con la rescisión laboral de una enfermera del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí informa que, en apego a la normatividad vigente, el área jurídica llevó a cabo el proceso administrativo correspondiente que derivó en la rescisión contractual.

      La razón, dice el IMSS, por comprobársele elementos suficientes que contravienen la legalidad y los principios del Código de Ética de las y los Servidores Públicos.

      "Es falso el dicho que la atención médica le fue interrumpida por motivos del procedimiento administrativo correspondiente. De acuerdo con la Ley del Seguro Social, la trabajadora y sus beneficiarios, seguirán ejerciendo su derecho de acceso a los servicios de atención médica que otorga el IMSS a la derechohabiencia de acuerdo con la normativa vigente", agregaron.

      El IMSS en San Luis Potosí refrendó su compromiso con el personal institucional en un marco de respeto de los derechos laborales y de los altos valores del Instituto.

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