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La Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos inició la destrucción de cilindros de gas L.P. domiciliarios que fueron retirados de viviendas del municipio en diversas fechas, debido a las condiciones de deterioro que presentaban y para evitar riesgos que afectaran a las familias de los usuarios.

La medida se aplica con el consentimiento de las personas propietarias de los recipientes, luego de que en los últimos meses se ha mantenido una incidencia constante de reportes por fugas de gas relacionadas con tanques en mal estado. La semana pasada fueron destruidos al menos cinco cilindros dañados en las propias instalaciones de la corporación mediante el uso de maquinaria pesada, con el propósito de impedir que vuelvan a ser utilizados o puestos nuevamente en circulación.

La dependencia ha expresado de manera reiterada que estos cilindros son comercializados por empresas gaseras que operan en Villa de Pozos, aunque mantienen sus plantas y oficinas en el municipio de San Luis Potosí, situación que limita las facultades directas de supervisión de la autoridad local, aunque se ha exhortado a las distribuidoras a reforzar sus controles de calidad y evitar la entrega de recipientes inseguros.

La atención de fugas en cilindros domésticos es una problemática recurrente: En septiembre, Protección Civil informó que prácticamente todos los días atendía al menos un reporte por fugas de gas en tanques domiciliarios y que en algunas jornadas llegaba a responder a tres o más emergencias de este tipo. Posteriormente, el pasado 2 de noviembre la dependencia atendió cinco reportes de fugas en cilindros de 30 kilogramos en una sola jornada, registrados en distintas colonias y fraccionamientos del municipio.

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