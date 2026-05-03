Detecta Interapas casi 700 tomas irregulares

Durante el 2025 y en lo que va del 2026, el organismo operador de agua Interapas ha detectado en su zona de injerencia casí 700 tomas de agua irregulares las cuales han derivado en sanciones economicas para los responsables, de acuerdo con información proporcionada vía la Plataforma Nacional de Transparencia.

Según la solicitud de información con número de folio 2414871260000027, Interapas detectó un total de 699 tomas irregulares en el año pasado y hasta la fecha del presente año, lo que equivale, de acuerdo con los datos proporcionados al mismo numero de multas generadas por esta situación.

Cabe resaltar que de acuerdo con la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí se preveen sanciones para las personas que utilicen los servicios públicos de manera clandestina deberán pagar las tarifas que correspondan a dichos servicios y, además, se harán acreedores a las sanciones administrativas e incluso sanciones penales.

Por lo que para los efectos de la mencionada ley las personas que instalen en forma clandestina conexiones en cualquiera de las instalaciones del sistema; y las que instalen sin apegarse a los requisitos establecidos serán multados con un monto equivalente que oscila entre las 100 a 500 veces la unidad de medida y actualización vigente (UMA), lo que puede representar un monto de 11 mil 731 pesos hasta topar los 58 mil 655 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, según lo reportado por el propio Interapas en la solicitud de información el monto reacabado por multas derivadas de tomas irregulares en 2025 y lo que va del 2026 alcanzó apenas los 3 millones 216 mil 285.52 pesos, los cuales se dividen en 2 millones 901 mil 772.78 pesos en 2025 y 314 mil 512.74 pesos en el periodo transcurrido en lo que va del presente año.

Cabe recordar que el Interapas reportó, acuerdo con comunicado oficial, se acumula 253 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por diversos delitos que afectan el funcionamiento del sistema hidráulico, entre los que destacan 96 casos de sabotaje relacionados con el robo de infraestructura en pozos y fuentes de abastecimiento, así como daños y allanamientos en instalaciones. Además, se han presentado 39 denuncias por conexiones irregulares de agua potable y descargas sanitarias, mientras que el resto corresponde a otras conductas, en ocasiones combinadas en una misma denuncia.