Detectan 10 casos de violencia familiar en alumnos de escuelas municipales

El titular de la Dirección de Educación Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Joel Ramírez Díaz, informó que durante la actual administración se han detectado y canalizado entre siete y diez casos de niñas y niños que presuntamente sufren violencia al interior de sus hogares, mismos que han sido atendidos por instancias como el DIF Municipal.

El funcionario señaló que, aunque no se han registrado denuncias por agresiones o conductas inapropiadas cometidas por docentes dentro de las escuelas municipales, sí existe preocupación por situaciones relacionadas con la convivencia escolar, el bullying y los riesgos que enfrentan estudiantes en entornos digitales.

Explicó que el sistema educativo municipal trabaja en coordinación con diversas dependencias para prevenir casos de violencia y fortalecer la atención a estudiantes. Entre ellas mencionó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el DIF Municipal, la Instancia de la Mujer, Bienestar y organismos de derechos humanos.

Ramírez Díaz detalló que el DIF es la instancia encargada de brindar seguimiento especializado cuando docentes o directivos detectan posibles situaciones de violencia familiar o la necesidad de apoyo psicológico.

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"Son casos excepcionales que nos han manifestado los docentes, los directores, que requieren esta atención. Podríamos hablar de siete, ocho, diez casos", declaró.

Indicó que el Sistema Municipal de Educación atiende alrededor de mil 900 alumnos en distintos niveles educativos, por lo que consideró que el índice detectado es bajo, aunque reconoció la importancia de mantener mecanismos de atención y prevención.