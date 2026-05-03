Detectan alza de desinformación en redes sociales
El titular de Seguridad advierte sobre campañas negras y manipulación con inteligencia artificial en redes sociales.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, advirtió sobre el crecimiento de videos desinformativos en redes sociales, un fenómeno que dijo se ha intensificado con el uso de herramientas de inteligencia artificial.
Juan Antonio Villa Gutiérrez alerta sobre desinformación en redes sociales
Señaló que actualmente plataformas como Facebook se han convertido en una de las principales fuentes de información para la ciudadanía, incluso por encima de los medios de comunicación tradicionales, lo que ha sido aprovechado por personas que buscan difundir contenido falso o manipulado, no solo en temas de seguridad, sino en distintos ámbitos.
Villa Gutiérrez apuntó que este tipo de contenidos forman parte de lo que calificó como "campañas negras", impulsadas con apoyo de nuevas tecnologías, lo que representa un reto creciente para las autoridades.
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Vigilancia y herramientas contra la desinformación
Frente a este panorama, indicó que la corporación mantiene vigilancia a través de la policía cibernética, con el objetivo de detectar y atender casos relacionados con desinformación, extorsión o situaciones de riesgo en entornos digitales.
En paralelo, destacó que herramientas como el botón de ayuda y los canales de denuncia directa han tenido un impacto positivo, al facilitar el contacto inmediato entre la población y la policía municipal, particularmente en emergencias o delitos vinculados al uso de tecnologías.
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