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DH acumula 500 quejas "en trámite"

El organismo estatal ha emitido apenas cuatro recomendaciones en este año

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
DH acumula 500 quejas "en trámite"

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí ha emitido cuatro recomendaciones en lo que va del año, mientras mantiene cerca de 500 quejas en trámite, sin que hasta ahora haya detallado cuántos de esos expedientes han concluido ni los criterios específicos que determinan cuáles casos derivan en una recomendación.

Recomendación de la CEDH a Tamazunchale por educación

La presidenta del organismo, Giovanna Argüelles Moreno, confirmó que una de las recomendaciones fue dirigida al municipio de Tamazunchale por temas relacionados con el sector educativo.

Criterios y enfoque de la CEDH en la gestión de quejas

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La CEDH explicó que no existe una relación directa entre el número de quejas y las recomendaciones emitidas, al señalar que el total reportado incluye no sólo expedientes de investigación, sino también atenciones y gestiones.

Defendió que el trabajo del organismo se centra en la prevención, la conciliación y la resolución de conflictos durante la tramitación de los expedientes, por lo que no todos los casos llegan a una recomendación formal.

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