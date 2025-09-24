logo pulso
Diez alcaldes ganan más que el gobernador

Investigación de C. O. evidencia incongruencia y desproporción

Por Redacción

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
La organización Ciudadanos Observando documentó que al menos diez alcaldes de San Luis Potosí perciben un salario superior al del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien oficialmente gana 91 mil 500 pesos brutos al mes, según el tabulador estatal.

El informe señala que entre los casos más destacados está el del presidente municipal de Tamasopo, Mauricio Andrade, con un ingreso de 140 mil 287 pesos, lo mismo que el alcalde de Guadalcázar, Gumaro Verdín, quienes se ubican en la cúspide de la lista. También sobresalen Óscar Márquez, de Xilitla, con 128 mil 907 pesos; Rosa Angélica Martínez, de Ciudad del Maíz, con 114 mil 260 pesos y Erick Giovanni Espino de la Rosa, de Villa de Ramos con 108 mil 333 pesos mensuales.

La investigación exhibe contrastes, como que el edil de Cerro de San Pedro, Ángel Nava Loredo, gana 64 mil 42 pesos, pero en su municipio hay apenas 5 mil 50 habitantes, lo que lo convierte en el caso con mayor costo por habitante en la entidad.

En otros cargos municipales, los síndicos de la capital perciben 68 mil 724 pesos, mientras que los regidores de Villa de Reyes tienen ingresos de 66 mil 38 pesos, los más altos en San Luis Potosí.

Ciudadanos Observando advirtió que el proceso para obtener la información no fue sencillo, pues 28 de los 59 municipios, incumplen la Ley Estatal de Transparencia al no publicar sus tabuladores salariales o presentar datos contradictorios.

