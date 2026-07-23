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Diputada del PT, sin experiencia legislativa

Esto pone en debate la preparación, trayectoria y desempeño de los perfiles

Por Ana Paula Vázquez

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Diputada del PT, sin experiencia legislativa
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      María Antonia Castro Castañeda, diputada suplente del Partido del Trabajo (PT) y presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, protagonizó un momento de dificultad durante la sesión permanente de este miércoles, al requerir apoyo del cuerpo técnico legislativo para realizar la lectura de los asuntos que serían desahogados ante 

      el pleno. 

      La legisladora, quien llegó al cargo en abril pasado, no registra intervenciones en tribuna desde su incorporación a la LXIV Legislatura. El hecho quedó registrado en video durante la sesión, cuando Castro Castañeda intentó dar lectura a los puntos enlistados y posteriormente recibió asistencia del personal técnico del Congreso para continuar con la exposición de los asuntos legislativos. La situación ocurrió mientras la diputada encabeza una de las comisiones del Poder Legislativo y mantiene la representación del distrito X con cabecera en Soledad de Graciano Sánchez.

      Castro Castañeda asumió la curul en sustitución de Diana Ruelas Gaitán, quien solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas. Antes de llegar al Congreso, su trayectoria estuvo vinculada principalmente con la administración municipal de Soledad de Graciano Sánchez, donde se desempeñó en áreas como cultura y participación ciudadana; además fue directora del Archivo Municipal y ocupó cargos en servicios generales. De acuerdo con la información curricular disponible, cuenta con estudios de nivel secundaria concluidos.

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      Desde su llegada al Poder Legislativo, la diputada del PT ha presentado iniciativas relacionadas con la atención a personas con condición del espectro autista con perspectiva de género, igualdad entre mujeres y hombres, protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, 

      inclusión de personas con discapacidad y prevención y seguridad escolar.

      El episodio ocurrió en un Congreso donde los diputados locales perciben una remuneración bruta mensual de hasta 132 mil 20.55 pesos, equivalente a 97 mil 46 pesos netos libres de impuestos. El caso de Castro Castañeda vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la preparación, trayectoria y desempeño de los perfiles que ocupan cargos de representación popular y presiden órganos legislativos.

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