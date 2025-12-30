Diputadas y diputados se llevaron "Navidad" de 323 mil pesos c/u

Con un salario bruto de 132 mil pesos mensuales y gracias a las canonjías históricas en el Congreso de San Luis Potosí, las y los diputados vieron engordadas sus cuentas para la fiestas de diciembre y Año Nuevo, periodo en el que, cada uno o una, podrán disponer de un monto neto que rebasó los 320 mil pesos.

De acuerdo con información recabada sobre las finanzas legislativas, cada uno de los 27 miembros de la actual Legislatura goza de 70 días de aguinaldo con cargo al erario, lo que representan 226 mil 380 pesos libres, es decir, después sus obligaciones fiscales.

A la jauja decembrina, se suman los 97 mil pesos netos que reciben las y los congresistas por su salario de diciembre, descontando impuestos, lo que se traduce en una "Navidad" de poco más de 323 mil pesos líquidos, más de 8.7 millones de pesos entre todas y todos.

En su balance de 2025 sobre el trabajo de la actual Legislatura, la organización Ciudadanos Observando ha criticado que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mantuvo los apoyos extraordinarios para diputadas y diputados, pues cuentan con 7 mil 500 pesos mensuales en vales de gasolina.

Además, ha criticado la falta de transparencia de este Poder del Estado sobre el manejo de los recursos públicos.