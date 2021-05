Diputados zacatecanos, sin pruebas de adeudo: Gobierno estatal

El secretario General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández, informó que el pasado jueves 29 de abril se recibió en Palacio de Gobierno a una comisión de diputados de Zacatecas, quienes solicitaron audiencia respecto a un presunto adeudo del gobierno potosino para con una empresa del sector agropecuario de aquel estado; sin embargo, no han podido presentar pruebas documentales de estos señalamientos.

Indicó que por instrucciones del gobernador Juan Manuel Carreras, que ha recalcado la buena vecindad y colaboración entre ambas entidades, se atendió a los legisladores y se les escuchó; asimismo, se les expuso que la postura de San Luis Potosí es institucional y dejará que las autoridades correspondientes, en este caso la fiscalía zacatecana, avance con las investigaciones y resuelva el asunto.

Sostuvo que en el caso de esta entidad se ordenó una revisión exhaustiva en los archivos estatales para tratar de ubicar la supuesta operación mercantil, pero no se ha logrado hallar nada en este sentido, por lo que mucho menos se puede reconocer el adeudo de aproximadamente 20 millones de pesos que ellos exigen.

Añadió que, por supuesto, hay ánimo de colaboración y cooperación, dejando en claro que la actual administración no ha tenido nada que ver con este asunto y que en caso de que la autoridad encuentre elementos, tendrán que llamar a comparecer a los funcionarios de la administración pasada responsables y se vería, en todo caso, cuál sería la responsabilidad de la administración como tal, pero mientras eso no suceda no hay más que respeto para quienes están haciendo este reclamo.