Docentes de Derecho denuncian misoginia en la UASLP

Profesoras investigadoras de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)entregaron en Rectoría un escrito en el que expresan su preocupación por los hechos recientes de violencia que han afectado a su comunidad académica y a las y los estudiantes, además de lamentar que persistan actitudes de misoginia al interior de la institución.

En rueda de prensa, las docentes narraron que durante una sesión informativa celebrada el pasado 5 de noviembre, una de ellas fue víctima de humillación pública al ser abucheada por expresar sus puntos de vista sobre los temas tratados, situación que se dio ante un público mayoritariamente masculino y en la cual el director interino, Jesús Javier Delgado Sam, no intervino para frenar la agresión.

También relataron que en esa reunión Delgado Sam no presentó ningún plan de acción para atender la urgente necesidad de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos dentro y fuera de la Facultad de Derecho.

En su escrito, dirigido a la Rectoría, al Consejo Directivo Universitario, así como al presidente municipal de la capital y al gobernador del Estado, las profesoras proponen medidas de seguridad de aplicación inmediata, capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos, y la promoción de una "cultura universitaria de corresponsabilidad".

A las autoridades de gobierno, pidieron cumplir con sus obligaciones de prevención y vigilancia en torno a las instalaciones de la Facultad y del resto de la universidad, respetando la autonomía universitaria.

Las investigadoras también expresaron su consternación por el asesinato del estudiante de Estomatología, ocurrido tras un asalto, y llamaron a evitar que hechos como ese se repitan.

Finalmente, aclararon que no buscan ser disidentes ni generar más violencia al interior de la Facultad, negaron simpatizar con alguna corriente política y subrayaron que su objetivo es propiciar un debate inteligente y constructivoque contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y de enseñanza-aprendizaje en la comunidad universitaria.