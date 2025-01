Participación de celebridades en la investidura de Donald Trump

WASHINGTON (AP) — Carrie Underwood quizás no sea Beyoncé o Garth Brooks en el ecosistema de superestrellas de celebridades. Sin embargo, la participación de la cantante en la investidura del presidente electo Donald Trump es, no obstante, una señal de los tiempos cambiantes, donde los artistas convencionales, desde Nelly hasta The Village People, se asocian más públicamente y con más entusiasmo con la nueva administración.

Hace ocho años, Trump supuestamente tuvo dificultades para enlistar estrellas para ser parte de la toma de posesión y los diversos bailes glamorosos que siguieron. Las marchas de protesta concurrentes en la nación contaron con más artistas famosos que la toma de posesión, lo que contrastó fuertemente con alguien como Barack Obama, cuya segunda ceremonia inaugural tuvo actuaciones de Beyoncé, James Taylor y Kelly Clarkson y una serie de espectadores estelares.

Siempre hubo algunos famosos partidarios de Trump, como Kid Rock, Hulk Hogan, Jon Voight, Rosanne Barr, Mike Tyson, Sylvester Stallone y Dennis Rodman, por nombrar algunos. Pero la victoria de Trump esta vez fue decisiva y, aunque Hollywood puede siempre inclinarse en gran medida hacia el liberalismo, la lista de nombres que participan en los eventos de la inauguración ha mejorado.

Kid Rock, Billy Ray Cyrus, The Village People y Lee Greenwood actuaron en un mitin al estilo MAGA el domingo. Aquellos que actúan en los bailes inaugurales incluyen al rapero Nelly, la banda de música country Rascal Flatts, el cantante de country Jason Aldean y el cantautor Gavin DeGraw.

"Las personas que están participando directamente todavía son un pequeño subconjunto del universo entero de lo que llamamos celebridad", dijo Robert Thompson, profesor de cultura pop en la Universidad de Syracuse. "Pero estamos viendo a muchas más celebridades que están apoyando abiertamente a Trump. Puede que no haya esa división distinta que vimos antes".

Incluso algunos que han criticado públicamente a Trump en el pasado parecen haber cambiado de rumbo. Uno de los ejemplos más prominentes es el rapero Snoop Dogg, quien en un video musical de 2017 fingió disparar a un doble de Trump, y luego este fin de semana actuó en un evento previo a la toma de protesta llamado The Crypto Ball. Cuando un usuario de redes sociales publicó un video de su actuación, su nombre rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales con una cantidad considerable de incredulidad e indignación.

Sin embargo, todavía puede haber un tinte de estigma. Thompson señaló la declaración de The Village People, en la que ofrecieron una justificación para su participación, que él comparó con una disculpa.

Además, Thompson dijo: "la idea de ser destacado en un gran ritual cívico nacional quizás pueda trascender la identidad política".

La participación de personas como Underwood no va a cambiar la opinión de nadie sobre Trump, dijo Thompson. Sin embargo, podría cambiar las opiniones sobre el artista. En las redes sociales, algunos declararon que iban a eliminar las canciones de Underwood de sus listas de reproducción.

Donde Trump una vez enfatizó la otredad de un Hollywood que en gran medida lo rechazó, ahora ha vuelto su atención de nuevo a la capital del entretenimiento como un proyecto a salvar. Nombró a Stallone, Voight y Mel Gibson como sus "embajadores" elegidos para la misión. Thompson dijo que suena como un titular de The Onion o algo de "Saturday Night Live". Eso, o una línea argumental para la última entrega de la franquicia "Expendables".

Después de las elecciones, los detractores de las celebridades también han estado más callados que en 2017, cuando las marchas nacionales convocaron a figuras como Cher, Madonna, Katy Perry, Alicia Keys y Janelle Monae. La Marcha del Pueblo en Washington el sábado no presumió de ningún participante famoso. En los Globos de Oro a principios de enero, el nombre de Trump no fue mencionado en el escenario, un contraste marcado con 2017, cuando Meryl Streep usó su discurso de premio a la trayectoria para denunciar al presidente electo antes de que comenzara su primer mandato.

"Han pasado por estos procesos, y resultó que nada de eso hizo ninguna diferencia", dijo Thompson. "Todo este hablar de celebridades contra Trump y todas las celebridades que apoyaron a (Joe) Biden y hablaron sobre el futuro de la democracia no solo no hizo ninguna diferencia en el resultado de la elección, sino que se podría argumentar que en realidad significó que las cosas se movieran en la dirección opuesta".

El viernes por la noche en Washington, la organización sin fines de lucro no partidista The Creative Coalition reunió a algunos actores para recaudar fondos y celebrar organizaciones que apoyan a los miembros del servicio militar y sus familias.

"Soy un gran fan de las cosas que son no partidistas, no políticas", dijo el comediante Jeff Ross. "Me gano la vida hablando mal y soy un gran creyente en la libertad de expresión. El ejército protege mi derecho".

Los artistas se centraron principalmente en el evento en cuestión, no en la administración entrante, aunque expresaron preocupación por la financiación para el Fondo Nacional para las Artes (NEA por sus siglas en inglés)

"La NEA siempre ha estado en peligro, independientemente de qué administración entre. Pero parece que la administración entrante probablemente será más agresiva al recortar la financiación para las artes", dijo el actor Steven Weber. "No se dan cuenta de que es un componente esencial no sólo en nuestra educación, sino en la vida de esta cultura".

El lunes habrá un evento alterno con celebridades, el Concierto por América, que no es una protesta, sino un evento de recaudación de fondos para los incendios forestales que se llevará a cabo simultáneamente en Nueva York y Los Ángeles y se transmitirá en vivo al mundo. Los participantes incluyen a Jon Cryer, Lisa Joyner, Conan O´Brien, Julie Bowen, Adam Scott, Wayne Brady y Rosie Perez. Además de actuaciones y comedia, también destacará organizaciones dedicadas a proteger los derechos humanos.

Los productores Seth Rudetsky y James Wesley Jackson comenzaron el evento en 2017, también celebrado el Día de la Inauguración, para recaudar dinero para organizaciones y organizaciones sin fines de lucro que pensaron que necesitarían ayuda durante los próximos cuatro años.

"No es solo para dar a la gente un llamado a la acción, sino también para darles esperanza, inspiración y sentirse conectados", dijo Jackson.

No tuvieron problemas para reclutar artistas para participar, dijo Jackson. Los únicos que declinaron lo hicieron porque estaban trabajando.

"No lo veo como un esfuerzo de contraposición", dijo Rudetsky. "Lo veo como una forma de deshacerse de la retórica molesta y el odio que no se basa en nada. Se trata de unidad".