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Dudan en Congreso del proceso de separación Soledad-Interapas

La Comisión del Agua del Congreso espera recibir documentación formal para analizar la desincorporación de Soledad del Interapas.

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 05, 2026 01:07 p.m.
A
Nancy Jeanine García Martínez / Foto: Pulso

Nancy Jeanine García Martínez / Foto: Pulso

La desincorporación de Soledad de Graciano Sánchez del Interapas avanza sin que exista, hasta ahora, un proyecto, presupuesto ni esquema definido para garantizar el abasto de agua potable, informó la diputada Nancy Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado.

La legisladora indicó que dicha iniciativa será presentada el 30 de mayo y que el Congreso intervendrá únicamente cuando reciba de manera formal los acuerdos y la documentación correspondiente, para su análisis y eventual dictaminación.

A su vez, señaló que la propuesta no ha sido acompañada de un análisis técnico integral, pese a factores como el estado de la infraestructura, el endeudamiento del organismo operador y la situación de las concesiones de agua, concentradas en su mayoría en el municipio de la Capital.

"Más allá de que falta infraestructura, de que haya focos rojos, deudas, el tema de las concesiones que es tan importante, que incluso viene la Ley Nacional de Aguas, creo que ha faltado mucho también la voluntad política de realmente entrarle a un análisis pues con incluso personas con experiencia en tema de agua", declaró.

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Agregó que no se ha presentado información que detalle cómo se garantizará el suministro de agua a la población de Soledad, ni bajo qué condiciones operaría el servicio en caso de concretarse la separación.

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"A mí me parece algo muy caótico, es preocupante. El hacer administrativamente cada quien por su lado pues claro que desataría un caso con todos los antecedentes que ya existen (...) Yo creo que se vulnera, aquí es el garantizarle un derecho a la ciudadanía y una certeza en que realmente puedan tener agua disponible", apuntó.

Finalmente, señaló que, los municipios involucrados comparten un mismo acuífero, lo que dio origen a la operación intermunicipal del organismo, por lo que cualquier modificación deberá considerar implicaciones técnicas, legales y financieras.

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