"Duele" salida de panistas, dice Liliana Flores

"Como panista me duele mucho que se vayan mis compañeros panistas, pero lo he dicho y lo seguiré diciendo: los entiendo", dijo Liliana Guadalupe Flores Almazán, diputada del Partido Acción Nacional.

La legisladora dijo lo anterior al ser cuestionada sobre las declaraciones de Francisco Javier Salazar Sáenz, excompañero de partido, quien acusó que en el PAN hay venta de candidaturas, sin embargo, omitió evidenciar a los implicados.

En entrevista, argumentó que respeta al ahora senador suplente, porque fue una de las figuras más importantes del blanquiazul, y reconoció que no puede asumir "que sus palabras no tengan verdad, pero también te puedo decir, que no es algo que a mí me conste", dijo.

"A mí me duele muchísimo cualquier situación que afecte a Acción Nacional, porque cuando yo entré a Acción Nacional, entré con convicciones, entré con ideales y con el compromiso de buscar un futuro y un mejor San Luis Potosí", concluyó.