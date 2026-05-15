Echa Badillo a la CNA "pelota" del lirio en presa

El diputado local Cuauhtli Badillo Moreno indicó que será la Comisión Nacional del Agua la encargada de aclarar técnicamente el proyecto de saneamiento de la Presa San José, luego de que la organización civil Cambio de Ruta promoviera un amparo para exigir información sobre las obras, los recursos anunciados y las gestiones realizadas para intervenir el cuerpo de agua afectado por lirio acuático y descargas residuales.

Amparo y solicitud de información formal

La organización solicitó al Juzgado Octavo de Distrito requerir información formal al legislador, a Conagua, a la Comisión Estatal del Agua y al Congreso sobre el proyecto de rehabilitación, incluyendo presupuesto, calendario, autoridades involucradas y documentos derivados de las gestiones.

Aseguró que no ha recibido una notificación formal del recurso y sostuvo que su participación se limitó a realizar gestiones y acercamientos con autoridades federales para impulsar recursos destinados al proyecto.

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Ejecución de obras y financiamiento federal

Indicó que las obras serán ejecutadas por Conagua y la CEA con recurso federal, e incluyen la rehabilitación de la planta tratadora y del colector principal para evitar nuevas descargas de aguas negras.

Sobre las diferencias en las cifras anunciadas para las obras, pues el legislador habló de una inversión de entre 16 y 18 millones de pesos, mientras que la Conagua informó que eran 4.2 millones. Badillo Moreno atribuyó la variación a la existencia de distintos proyectos relacionados con la presa de San José.

El legislador consideró que el tema busca politizarse: "Yo pediría por ahí a todas y a todos que se dejara avanzar. La Conagua nunca va a realizar algo en contra del ambiente ni de los habitantes de la capital, y yo creo que por ahí se quiere desviar un poco el tema, se quiere politizar, se quiere sacar ahí algo de, así lo veo, hasta un tanto de raja política, pero yo creo que hay que enfocarlo y pues ponerse manos a la obra", dijo.

Añadió que será hasta recibir una notificación oficial cuando su equipo jurídico revise el contenido del amparo y defina la ruta legal correspondiente.