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El acoso también es violencia, dice Orta Rodríguez

Llamadas de una expareja, se considera violencia de género

Por Rolando Morales

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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El acoso también es violencia, dice Orta Rodríguez
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      La persecución, llamadas telefónicas constantes y mensajes insistentes de una expareja después de que una mujer decide terminar una relación, también constituyen formas de violencia de género, advirtió la titular de la Instancia Municipal de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez, quien señaló que estas conductas pueden poner en riesgo la integridad de las víctimas.

      Explicó la funcionaria que es frecuente que mujeres soliciten apoyo para recibir atención psicológica o ser canalizadas a otras instancias, debido a que sus exparejas no aceptan que sean ellas quienes decidan terminar la relación. 

      Advirtió que algunos hombres pasan de ser agresores a perseguidores, bajo el argumento de querer una segunda oportunidad, sin reconocer que insistir en el contacto cuando la otra persona ya expresó que no quiere continuar también representa una conducta violenta.

      Orta Rodríguez precisó que las denuncias penales deben presentarse ante la Fiscalía General del Estado, donde las víctimas pueden solicitar medidas cautelares para evitar que sus agresores se acerquen. 

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      Añadió que el problema no se limita al acoso presencial, pues las redes sociales y los espacios digitales se han convertido en nuevos escenarios de hostigamiento, particularmente contra mujeres, niñas y adolescentes.

      En este sentido, alertó sobre los riesgos que existen en internet, donde pueden presentarse situaciones de acoso, extorsión, grooming y violencia sexual. Señaló que siete de cada 10 personas, sin importar su edad, han experimentado algún tipo de acoso a través de redes sociales. 

      Consideró necesario reforzar la prevención y la educación sobre estas conductas, especialmente entre la población joven.

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