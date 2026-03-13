logo pulso
El CHE sólo quiere "figurar y politizar"

Se han sostenido reuniones entre Pascual Martínez y Jonathan Quintero para abordar temas del agua.

Por Rubén Pacheco

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
El CHE sólo quiere "figurar y politizar"

Ante la solicitud de audiencia del Consejo Hídrico Estatal (CHE) para tratar diversos temas, por ejemplo, la rehabilitación del centro acuático Splash, Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), dijo que dicho organismo sólo utiliza ese y otros casos para "figurar" y darle fines políticos.

Declaraciones de Pascual Martínez Sánchez sobre Consejo Hídrico Estatal

"Yo creo que el tema del Splash, es algo de recreación para todos los potosinos y que lo único que buscan, es figurar y tratan de detener la situación", expresó.

El directivo estatal reconoció que cualquier asentamiento o desarrollo urbano o industrial requiere de agua, valoraciones técnicas a donde se le invita al CHE para que tenga conocimiento, pero no "para figurar".

Reuniones y acercamientos entre autoridades y Consejo Hídrico Estatal

En entrevista, dijo que la función del consejo debería ser la de aportar "conforme a la ley", y no a través de posicionarse en asuntos donde se pretende detener el desarrollo de la ciudad.

Afirmó que ha sostenido reuniones y acercamientos con Jonathan Quintero, presidente del organismo ciudadano, una de ellas en noviembre pasado durante el denominado mes del agua.

