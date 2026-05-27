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El Congreso, en desacato de fallos por "pobreza"

Insisten en no tener recursos para repetir consultas que ya hicieron mal

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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El Congreso, en desacato de fallos por "pobreza"
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      El Congreso del Estado reconoció que no cuenta con presupuesto ni con una ruta definida para cumplir las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo obligan a realizar consultas a pueblos y comunidades indígenas, así como a personas con discapacidad.

      Congreso analiza protocolo para consultas indígenas

      Ante ello, analiza la creación de un protocolo con el que busca reducir hasta en 80% el costo de estos procesos.

      El tema se discutió tras una reunión entre legisladoras y legisladores con personal de la SCJN, en la que se planteó la necesidad de establecer una metodología única para llevar a cabo las consultas pendientes, la cual tendría que ser validada por el máximo tribunal.

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      Reconocimiento de falta de presupuesto y reglas claras

      Sara Rocha Medina, Héctor Serrano Cortés y Roberto García Castillo reconocieron que la falta de presupuesto y hasta de reglas, ha impedido el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

      Señalaron que se busca definir un modelo previo a la ejecución de las consultas, con el argumento de evitar que el gasto público se pierda en caso de impugnaciones.

      En ejercicios anteriores, la ausencia de lineamientos claros provocaron que la logística de las consultas se modificara durante su implementación, lo que incrementó los costos en rubros como alimentación, traductores y asesorías. El gasto estimado asciende a cerca de 15 millones de pesos.

      El presidente de la Jucopo, Roberto García Castillo, explicó que además del protocolo se analiza la posibilidad de firmar un convenio con el Gobierno del Estado para que la operación de las consultas se realice a través del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

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