logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El deterioro en salud es real: Rocha

Las deficiencias en clínicas y hospitales del estado son el centro del debate entre Sara Rocha Medina y Carlos Arreola Mallol.

Por Ana Paula Vázquez

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
El deterioro en salud es real: Rocha

La diputada del PRI, Sara Rocha Medina, respondió a los señalamientos del legislador de Morena, Carlos Arreola Mallol, quien cuestionó la validez de su punto de acuerdo en materia de salud, al acusar falta de pruebas documentales y advertir una posible influencia partidista en el tema.

La priista sostuvo que su propuesta se basa en información verificada y en un diagnóstico técnico realizado por su partido, que exhibe las carencias estructurales en los hospitales públicos de San Luis Potosí.

Rocha Medina afirmó que el análisis presentado, no surge de percepciones ni de visitas improvisadas, sino de estudios técnicos realizados hospital por hospital, con documentación certificada y respaldo fotográfico.

Aseguró que el deterioro del sistema es tan amplio que, aun presentando hasta tres puntos de acuerdo por semana, no sería posible agotar todas las deficiencias detectadas en clínicas y hospitales del estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Entre las principales fallas, la legisladora señaló que trabajadores del sector salud están siendo obligados a suplir responsabilidades del Gobierno Federal, al comprar insumos, reparar instalaciones eléctricas, colocar luminarias o intentar habilitar quirófanos.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    SLP suma vuelos a CDMX y Monterrey en 2026
    SLP suma vuelos a CDMX y Monterrey en 2026

    SLP suma vuelos a CDMX y Monterrey en 2026

    SLP

    Redacción

    Vuelos al AIFA y Monterrey están confirmados; Guadalajara, Puebla y Chicago siguen en análisis

    Sigue pleito PRI vs. Morena por denuncias de carencias en hospitales
    Sigue pleito PRI vs. Morena por denuncias de carencias en hospitales

    Sigue pleito PRI vs. Morena por denuncias de carencias en hospitales

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Rocha Medina defendió la propuesta de exhortó al IMSS-Bienestar

    Aseguran 47 dosis de cristal en mercado del Centro Histórico
    Aseguran 47 dosis de cristal en mercado del Centro Histórico

    Aseguran 47 dosis de cristal en mercado del Centro Histórico

    SLP

    Redacción

    El presunto portador huyó al notar la presencia policial y dejó abandonada la droga.

    Fotos | Panteón del Saucito ya es Patrimonio Cultural
    Fotos | Panteón del Saucito ya es Patrimonio Cultural

    Fotos | Panteón del Saucito ya es Patrimonio Cultural

    SLP

    Rubén Pacheco