logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cortázar Ruiz “atoró” mil 400 trámites: Galindo

Tras separación de Adrián Cortázar Ruiz, se revelan más casos de corrupción en Protección Civil según el presidente municipal.

Por Rolando Morales

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Cortázar Ruiz “atoró” mil 400 trámites: Galindo

El alcalde Enrique Galindo Ceballos confirmó que la Contraloría Interna Municipal continúa recibiendo denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción en la Dirección de Protección Civil y reveló que se han detectado más de mil 400 trámites detenidos, situación que calificó el alcalde como “muy preocupante”.

El presidente municipal explicó que, tras la intervención de la dependencia y la separación de su ahora extitular, Adrián Cortázar Ruiz, han comenzado a salir a la luz más casos y quejas formales.

“En apenas cinco días hemos recibido una gran cantidad de nuevas denuncias en contra del director. Eso es muy preocupante, porque lo esperaba, pero no tanto. Incluso cadenas comerciales ya se presentaron por escrito señalando directamente al director”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Con amparo, mujer se hace de concesión
Con amparo, mujer se hace de concesión

Con amparo, mujer se hace de concesión

SLP

Rubén Pacheco

Cortázar Ruiz “atoró” mil 400 trámites: Galindo
Cortázar Ruiz “atoró” mil 400 trámites: Galindo

Cortázar Ruiz “atoró” mil 400 trámites: Galindo

SLP

Rolando Morales

Tras separación de Adrián Cortázar Ruiz, se revelan más casos de corrupción en Protección Civil según el presidente municipal.

Urgen a crear un fondo para desastres naturales
Urgen a crear un fondo para desastres naturales

Urgen a crear un fondo para desastres naturales

SLP

Leonel Mora

Anuncian hoy los premios Dionisio
Anuncian hoy los premios Dionisio

Anuncian hoy los premios Dionisio

SLP

Martín Rodríguez

Por primera vez se reconoce a lo mejor de la cocina local