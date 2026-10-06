El gobernador amaga con hacer campaña

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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló que Ruth González podría buscar la gubernatura en una etapa posterior, aunque la incluyó entre los perfiles que considera el Partido Verde para 2027, y mencionó la posibilidad de estar en la campaña proselitista buscando una diputación plurinominal. "Me encantaría ir a campaña", indicó.

En entrevista exclusiva con Pulso, realizada con motivo de su informe de gobierno, el mandatario sostuvo que su partido analiza varios perfiles y estimó que podría nombrar a su aspirante en enero.

Ante la pregunta directa sobre si quiere que Ruth González sea su sucesora, respondió inicialmente: "Fíjate que no he pensado yo en que Ruth González sea mi sucesora. Yo siempre lo he dicho".

El mandatario explicó que el partido analiza otros cuatro candidatos y atribuyó a las encuestas que se dé por hecho una candidatura de la senadora.

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"Todo el mundo da por hecho que puede ser ella, por circunstancias de encuestas. Pero creo que hoy las cosas se van pintando", señaló.

Más adelante, al insistir sobre si quería que la senadora lo sucediera, respondió: "No, no me gustaría todavía. Creo que a lo mejor [Ruth] puede venir en una etapa posterior ella también".

El mandatario destacó la edad de González y señaló que podría participar más adelante.

"O sea, es joven. Tiene mucho todavía para dar", expresó.

Durante la misma conversación también la incluyó entre las opciones del partido: "Tenemos a la senadora también muy bien posicionada".

Posible "tapado"

Gallardo Cardona describió, sin mencionar nombres, otras opciones para la sucesión: el secretario general de Gobierno, un perfil federal, un alcalde de la zona metropolitana y el presidente del partido. Al mencionarlos, negó estar realizando un destape.

"Tenemos un secretario muy bueno", dijo sobre el primer perfil, mientras que al alcalde lo describió como "muy bien posicionado en la zona metropolitana".

Al referirse al dirigente partidista, destacó su capacidad para mantener unido al grupo.

"Tenemos a un súper perfil que creo que internamente nos daría mucho. Nos genera mucha unidad en el grupo y todo, que es el presidente del partido", declaró, sin mencionar el nombre de Ignacio Segura Morquecho.

También destacó su control de las bases del Verde y lo calificó como un extraordinario candidato.

"Él tiene el control de todas las bases del partido. Y sería un extraordinario candidato", expresó.

Al preguntarle quién llevaba ventaja entre los posibles aspirantes, Gallardo volvió a mencionar al presidente

del Verde.

"Nadie lo está viendo a él y creo que están subestimando a la persona que lleva el control del partido", afirmó.

Ante la pregunta de si podría ser el "tapado", respondió: "Él puede ser tapado".

El gobernador no anunció una candidatura ni identificó por nombre al dirigente en ese pasaje.

Definición en enero

Sobre el calendario para conocer al aspirante de su partido a sucederlo, Ricardo Gallardo estimó que la definición podría llegar en enero, conforme a los tiempos nacionales del Verde.

"Enero el partido piensa ya a nivel nacional nombrar sus candidatos en las 17 entidades federativas que van a competencia", sostuvo.

El mandatario rechazó que esperar hasta entonces implique arrogancia. Según explicó, el Verde también necesita observar cómo se acomodan las otras fuerzas políticas y sus candidaturas.

"Tenemos que esperar que se acomoden las demás fuerzas de la coalición y que terminen de sacar sus candidatos ellos para ver qué vamos a hacer con los otros", dijo.

Al preguntarle si el Verde puede conservar la gubernatura compitiendo solo, respondió: "Pues ya lo demostró, ¿no? En el 24 fue solo el Verde".

Como argumento, destacó la votación obtenida por González en la elección al Senado: "Incluso la senadora fue más votada que yo".

Sobre los cuestionamientos a una posible sucesión familiar, sostuvo que la oposición buscará motivos para criticar a cualquiera de los perfiles.

"Si yo pongo a Juan Manuel, van a decir que es mi compadre. Si yo pongo a Lupe, van a decir que es su amigo", expresó.

"Siempre van a buscar cómo golpearte cuando eres el puntero en las encuestas o cuando tienes la base social más grande", añadió.

Reproche a Galindo

La conversación sobre 2027 también alcanzó al alcalde Enrique Galindo Ceballos. Al preguntarle si todavía pueden trabajar juntos o si la sucesión ya domina la relación, Gallardo afirmó que las aspiraciones electorales pueden dificultar el trato entre autoridades.

"El problema es cuando te olvidas de gobernar o cuando ya no quieres gobernar y ya todo lo ves políticamente, es difícil llevar una relación con cualquiera", señaló.

"Yo no tengo la puerta cerrada, por el contrario", sostuvo. No obstante, añadió: "Es muy complicado llevar una relación cuando ya estás destapado y ya estás en otro canal".

El gobernador cuestionó que, según su relato, Galindo criticara las referencias políticas del informe estatal y después utilizara el informe municipal para expresar sus propias aspiraciones.

"¿Por qué me críticas por decir algo cuando tú sales y haces todo lo contrario, hasta más grande?", expresó.

También relató que, el día del informe municipal, Galindo le pidió ayuda por una manifestación relacionada con el agua. Según su versión, instruyó al secretario general de Gobierno para atenderla y ofrecer apoyo mediante pipas, pero media hora después el alcalde difundió un video responsabilizando al gobierno estatal.

"¿Pa´ qué chingados me estás hablando pidiéndome que te ayude si vas a subir un video, no?", reprochó al recordar el episodio.

"Se me hacen cosas tan absurdas y cosas tan de niños", añadió.

Gallardo sostuvo que resulta difícil mantener una relación institucional en esas condiciones. El relato sobre la atención de la protesta y el intercambio con Galindo corresponde a la versión

del gobernador.

Después del gobierno,

una campaña

Al preguntarle si buscará una diputación federal después de la gubernatura, Gallardo respondió: "Muy seguramente puedo ser coordinador de un grupo parlamentario. Muy seguramente. No lo sé".

Entre hacer campaña y acceder por la vía plurinominal, manifestó su preferencia por competir en las urnas.

"No, me encantaría ir a campaña", expresó Gallardo.

"Me gustaría ir por la de mayoría. Me gustaría competir", afirmó. "Creo yo que tengo la capacidad de salir a la calle".

Durante el intercambio se planteó la posibilidad de que contendiera en la capital, a lo que respondió: "Sí, claro. Creo que me creo capaz de poderlo lograr y creo que puedo salir a campaña. Me gustaría".

Sin confirmar una candidatura ni señalar un distrito específico, agregó: "Soy una persona que me gusta mucho la calle".

"Muy posiblemente me veas en la calle muy pronto", señaló al cierre de

la entrevista.