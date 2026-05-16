El PRI le pone peros a certificación de candidatos

El PRI presentará en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma electoral local que plantea mantener los tiempos actuales de campaña, ajustar el esquema de certificación de candidaturas y redefinir los mecanismos de validación de perfiles, en el marco de las negociaciones entre fuerzas políticas rumbo al proceso electoral de 2027.

La dirigente estatal del partido y diputada local, Sara Rocha Medina, confirmó que la propuesta ya fue enviada al Poder Legislativo y será presentada formalmente en los próximos días, como parte del paquete de iniciativas que se discuten junto con las del Partido Verde, el PAN y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

Rocha Medina afirmó que el PRI rechaza cualquier reducción en los tiempos de campaña de 60 días para la gubernatura y cambiar a 45 para diputaciones y presidencias municipales, al considerar que ello colocaría en desventaja a los partidos de oposición.

"No podemos provocar, ni aceptar, ni permitir, por lo menos a los partidos en este momento de oposición, que se nos acorte el tiempo de campaña. Porque si somos reales y realistas, bueno, pues tienen todo el tiempo quienes están en el gobierno haciendo campaña, y me refiero a ambos partidos", señaló.

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En cuanto a la certificación de candidaturas, el PRI propone abrir el debate sobre mecanismos para revisar perfiles y evitar vínculos con actividades ilícitas, aunque cuestionó que estos procesos queden bajo control de instancias gubernamentales.

Como alternativa, planteó que el Ceepac, como órgano autónomo, participe en este esquema, aunque reconoció que el diseño jurídico aún no está definido.

Finalmente, la dirigente estatal justificó que las negociaciones se estén llevando a cabo en reuniones privadas entre legisladores y dirigencias partidistas, al señalar que primero deben construirse coincidencias internas antes de abrir la discusión pública sobre la reforma electoral.