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Industriales Potosinos AC (IPAC) eligió a su próximo presidente. La responsabilidad recaerá en el actual director Luis Manuel Palafox.

El nuevo Consejo Directivo para el periodo 2027, asumirá la dirigencia del organismo empresarial a partir del 1 de enero de 2027.

El presidente saliente, Rodrigo Sánchez Espinosa, presentó el informe de actividades correspondiente a 2026, en el que compartió los principales proyectos, encuentros y acciones impulsados durante su gestión al frente de IPAC, que comprendió los periodos 2025 y 2026.

Luis Manuel Palafox es fundador y director de Inmolding, empresa dedicada a la fabricación de partes y componentes para el sector automotriz. Cuenta con 26 años de experiencia en la industria, es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus San Luis Potosí y cuenta con una Maestría en Administración de Negocios (MBA) por Suffolk University, en Boston, Massachusetts.

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Posee diversas certificaciones y se ha desempeñado como profesor de cátedra de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. Ha formado parte del Consejo Directivo de IPAC y actualmente se desempeña como vicepresidente de la asociación.

Palafox dijo que el punto de partida de su gestión será escuchar a los asociados e identificar sus necesidades para construir, de manera conjunta, la agenda de trabajo de la institución.