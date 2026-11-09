Eliminarán barreras para los ancianitos en trámites digitales

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Las dificultades para realizar trámites ante dependencias gubernamentales y establecimientos privados podrían tener un nuevo respaldo legal en San Luis Potosí.

Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado, plantea garantizar que las personas adultas mayores puedan acudir acompañadas por alguien de su confianza durante cualquier gestión o procedimiento, como una medida para prevenir abusos y facilitar el ejercicio de

sus derechos.

La propuesta de la diputada María Dolores Robles Chairez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), contempla modificar la Ley de las Personas Adultas Mayores para incorporar expresamente esta facultad, ante las barreras que enfrenta este sector por la digitalización de servicios, los procedimientos administrativos complejos y la falta de atención adecuada en algunas instituciones.

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El documento advierte que estas condiciones pueden colocar a las personas mayores en desventaja, particularmente cuando necesitan comprender documentos, cumplir requisitos o tomar decisiones durante algún procedimiento. La presencia de una persona de confianza permitiría brindarles mayor seguridad y facilitar que ejerzan su autonomía sin que ello implique sustituir

su voluntad.

Además del acompañamiento, la iniciativa propone actualizar la definición de persona adulta mayor en la legislación estatal, conforme a los estándares de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con el objetivo de ampliar la protección jurídica de este grupo poblacional.

La legisladora sostuvo que la atención preferente no debe quedar sujeta a la disposición de los empleados o a los criterios de cada establecimiento, sino reconocerse como una obligación. Para respaldar la propuesta, citó criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen la necesidad de brindar protección reforzada a las personas mayores frente a posibles condiciones de discriminación y vulnerabilidad.