Eliminarán diputados transitorio que creaba "Ley Esposa"

El Congreso del Estado eliminará el transitorio que obligaba a que la candidatura a la gubernatura de 2027 fuera exclusivamente para mujeres, dentro de la reactivación de la reforma electoral enviada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), y que también fue frenada tras el veto del Ejecutivo estatal.

El diputado y presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, Rubén Guajardo Barrera, confirmó que el acuerdo entre fuerzas políticas permitirá reponer el dictamen y retirar el artículo que generó la controversia para destrabar el inicio del proceso electoral programado para el 15 de noviembre.

El transitorio eliminado establecía un criterio de exclusividad para mujeres para la contienda por la gubernatura en 2027, punto que derivó en el veto del Ejecutivo y detuvo la entrada en vigor del nuevo marco electoral.

En paralelo, sostuvo que las fuerzas políticas acordaron abrir una segunda ruta de negociación para integrar en un solo dictamen las propuestas de las siete bancadas, con la intención de incorporar cambios adicionales al diseño electoral rumbo a 2027.

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Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Régimen Interno y Asuntos Electorales prevén sesionar en los próximos días para avanzar con la primera parte de la reforma, mientras el dictamen final se construiría en las semanas siguientes.