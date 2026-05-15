logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Fotogalería

BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Eliminarán diputados transitorio que creaba "Ley Esposa"

El acuerdo político busca destrabar el proceso electoral y avanzar en la integración del dictamen

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 15, 2026 01:19 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

El Congreso del Estado eliminará el transitorio que obligaba a que la candidatura a la gubernatura de 2027 fuera exclusivamente para mujeres, dentro de la reactivación de la reforma electoral enviada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), y que también fue frenada tras el veto del Ejecutivo estatal.

El diputado y presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, Rubén Guajardo Barrera, confirmó que el acuerdo entre fuerzas políticas permitirá reponer el dictamen y retirar el artículo que generó la controversia para destrabar el inicio del proceso electoral programado para el 15 de noviembre.

El transitorio eliminado establecía un criterio de exclusividad para mujeres para la contienda por la gubernatura en 2027, punto que derivó en el veto del Ejecutivo y detuvo la entrada en vigor del nuevo marco electoral.

En paralelo, sostuvo que las fuerzas políticas acordaron abrir una segunda ruta de negociación para integrar en un solo dictamen las propuestas de las siete bancadas, con la intención de incorporar cambios adicionales al diseño electoral rumbo a 2027.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Régimen Interno y Asuntos Electorales prevén sesionar en los próximos días para avanzar con la primera parte de la reforma, mientras el dictamen final se construiría en las semanas siguientes.

LEA TAMBIÉN

Concentrarán propuestas en dictamen único de reforma electoral

Con presión del plazo, diputados y diputadas revisan temas como igualdad sustantiva y filtros a candidaturas

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Eliminarán diputados transitorio que creaba Ley Esposa
Eliminarán diputados transitorio que creaba Ley Esposa

Eliminarán diputados transitorio que creaba "Ley Esposa"

SLP

Ana Paula Vázquez

El acuerdo político busca destrabar el proceso electoral y avanzar en la integración del dictamen

Cuestiona MC promoción personal de Gallardo y Ruth con Mötley Crüe
Cuestiona MC promoción personal de Gallardo y Ruth con Mötley Crüe

Cuestiona MC promoción personal de Gallardo y Ruth con Mötley Crüe

SLP

Ana Paula Vázquez

Marvely Costanzo criticó el uso de redes sociales por parte del gobernador y la senadora

Video | Presentan 4 nuevas acusaciones por desfalco en la DGP
Video | Presentan 4 nuevas acusaciones por desfalco en la DGP

Video | Presentan 4 nuevas acusaciones por desfalco en la DGP

SLP

Rubén Pacheco

Involucran a exfuncionarios, aunque no se han revelado los nombres para no afectar las investigaciones

En julio, se definirá si se adelanta conclusión del ciclo escolar
En julio, se definirá si se adelanta conclusión del ciclo escolar

En julio, se definirá si se adelanta conclusión del ciclo escolar

SLP

Rubén Pacheco

La entrega de calificaciones será el último día de junio, marcando el fin del periodo académico oficial