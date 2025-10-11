Empleo sigue a la baja

Pese a hilar dos meses con un mínimo incremento mensual, el estado de San Luis Potosí registró en el mes de septiembre la pérdida de 3 mil 499 empleos formales con respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Según los datos del más reciente reporte mensual, la entidad potosina generó un total de 484 mil 732 plazas formales, lo que si bien implica una disminución de 0.71 por ciento con respecto a los 488 mil 231 empleos formales registrados en septiembre del 2024.

De forma específica, el sector con la mayor disminución fue el de la construcción, con un total de 33 mil 773 plazas formales, lo que equivale a un déficit anual del 9.8 por ciento, le sigue los servicios públicos, con un total de 52 mil 898 plazas, lo que representa una disminución anual del 5.4 por ciento.

En el caso del sector de la energía eléctrica, se registró un total de 2 mil 439 empleos formales, lo que implica una disminución del 2.2 por ciento con respecto al año pasado. En el caso de la industria de la transformación, la caída anual fue del 1.4 por ciento, con un total de 201 mil 11 trabajadores asegurados ante el IMSS.

Mientras que en contraste, las actividades de agricultura y ganadería registraron el mayor incremento anual, con un incremento del 6.6 por ciento, que equivale a un total de 22 mil 44 empleos formales.

Le sigue el sector comercial, con un total de 79 mil 210 empleos formales, que representan un crecimiento de 3.6 por ciento, mientras que el sector de comunicaciones y transportes aumentó en un 4.4 por ciento, con un total de 27 mil 870 plazas formales, seguido del sector de servicios el cual aumentó en un 1.6 por ciento con un total de 60 mil 282 empleos formales.