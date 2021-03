Empleos de pedal y ruedas

En un mundo globalizado donde cada día se requiere menos de la participación del ser humano en las tareas cotidianas, sobre todo productivas, una idea sofisticada, un par de piernas, una bicicleta y la voluntad de romper el paradigma de tecnificar y motorizar todo el entorno, son los requisitos necesarios para obtener no solo remuneración económica, sino también ecológica y ambiental.

Ya sea en la cochera de la casa adaptada como taller de reparación, en la producción de piezas y cuadros o en el servicio de repartición de alimentos, hoy en día miles de residentes de la Zona Metropolitana obtienen un salario gracias a la invención del alemán Karl Freheirr von Drais hace más de 200 años.

Uno de ellos es Iván Aguilar, quien junto a Nahúm Delgado, fundó en julio de 2017 NBC Exprés, una compañía de bicimensajería que hasta la fecha brinda servicios diversos a los habitantes de Soledad de Graciano Sánchez, la capital potosina, la localidad soledense de Rancho Nuevo y las delegaciones capitalinas de La Pila y Villa de Pozos.

A diferencia de otras historias empresariales, NBC Exprés inició operaciones con la recolección altruista de víveres, requeridos por las personas damnificadas en el sismo del 19 de septiembre 2017 en la Ciudad de México.

Sin saberlo, esa disposición y voluntad humanitaria dio pie a plantear una idea: ofertar servicios de entrega y mensajería en bicicleta, un concepto inexistente en una ciudad acostumbrada a recibir pedidos de repartidores en motocicleta, camionetas o camiones.

En ese entonces, Iván estudiaba en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y dado los horarios quebrados que tenía, en las horas libres se dedicaba a realizar mandados en la bicicleta con la ventaja de tener un "mercado cautivo", pues varios de sus amigos emprendedores ya desarrollaban negocios, quienes requerían adquisición de materia prima, entrega de productos a los clientes y demás servicios.

Con el paso de las semanas, analizar costos de envíos y conocer la estructura de una empresa del giro, mediante la colaboración de un bicimensajero de la Ciudad de México, se cerró el círculo virtuoso que permitió consolidar el proyecto de bicimensajería.

Mensajería tradicional o servicio de encomiendas, consistente en compra de algún producto, recolección de una firma o una tarea en específico, entregar arreglos florales, buscar a una persona y realizar un trámite, o el traslado de objetos con dimensiones de 2 metros cúbicos y un peso estimado de 300 kilógramos, es la oferta para la clientela de San Luis Potosí.

Contrario a la visión empresarial tradicional, en NBC Exprés, del 100 por ciento del cobro de un viaje, el 70 por ciento corresponde al bicimensajero y el 30 por ciento a la base operativa, encargada de recibir la información del consumidor y asignarle un mensajero.

A casi cuatro años de transportar desde mascotas hasta pasteles, reportó aproximadamente 2 mil 500 envíos en 2018; en 2019 alrededor de 4 mil envíos, aumento considerable por la relación laboral con instituciones gubernamentales; al igual que otros sectores de la economía, por la pandemia de la Covid-19 en 2020 decreció a poco más de 2 mil entregas; y en el inicio de 2021 registra un alza, en referencia con el mismo período del año pasado.

El joven de 28 años, informa que NBC cuenta con una plantilla laboral de 7 colaboradores: él como administrador y representante legal; su esposa de 27 años, a cargo de la logística de los envíos; y 5 bicimensajeros, cuyos rangos de edad oscilan entre los 21 y los 28 años de edad.

"Creo que lo que nos ha ayudado a mantenernos, es de que creamos lazos con los clientes. Más que comerciales, tratamos de hacer colaboraciones en alguna publicidad donde damos a conocer los productos que movemos, hacemos eventos para la comunidad ciclistas o nos piden apoyo para eventos culturales. Entonces tratamos de mantener mucho el lazo con la sociedad para que adapten la bicicleta como una forma de vida", evalúa.

En entrevista, Nahúm Delgado contextualiza que la bicimensajería es muy utilizada en Nueva York y Chicago, cuyos conductores se les denomina con el extranjerismo bike messenger, y en los últimos años se ha extendido en varios estados de México.

Analiza que, para la creación de NBC Exprés no invirtieron un solo peso, pues cada uno tenía bicicletas y equipamiento para hacer las entregas, aunado a tener la voluntad de pedalear y obtener una ganancia económica.

"En la bicimensajería se requiere de un esfuerzo considerable. No puedes poner a cualquier persona a que te haga servicios de mensajería, cuando puedes llegar a recorrer desde 60... en una ocasión nos llegó a pasar que un mensajero en un día hizo 100 kilómetros", rememora.

DEL ASFALTO AL TALLER

Después de varias crisis económicas en el México contemporáneo y ante la pandemia de la Covid-19 que ha quebrado a miles de empresas en el país y el estado, "El Grillo" sigue de pie, ya sea en Nicolás Zapata, Himno Nacional o en Reforma, continúa abriendo y cerrando diariamente la cortina de metal.

El aniversario 60 de servicio de la comunidad ciclista tiene como antecedente la historia de vida de un hombre a punto de cumplir 83 años de edad, residente del barrio de Tequis.

Con un semblante lúcido, un paliacate amarrado al cuello y manos ásperas y manchadas con aceite, es como Elpidio Esparza Moreno, ex corredor profesional y propietario de "El Grillo", taller ubicado en la calle Nicolás Zapata, comienza a relatar los orígenes de su negocio y su prolífica carrera deportiva en dos ruedas.

Nacido 16 de noviembre de 1938 en la capital potosina, al igual que su taller, don Elpidio también es conocido como "Grillo", mote adquirido en su niñez durante un viaje a Estados Unidos como invitado de dos niños de buena posición económica, que él protegía de los más aprovechados del barrio.

A petición de los hermanos, Elpidio viajó a la Unión Americana, período en que no solo se divirtió conociendo la tierra del Tío Sam, sino que aprendió a cortar y recolectar lechugas de la huerta, propiedad del padre de sus amigos.

En una ocasión al cenar, uno de los hermanos comentó a su padre que el "güero" o "güerillo", sobrenombre con el que hasta entonces lo conocían, parecía un grillo como los que revoloteaban al cortar las plantas "y ahí quedó" el mote.

Sin embargo, al regresar a la escuela los hermanos ya no le decían "güero", sino "grillo, y desde entonces ese apodo se convirtió en algo más que una marca comercial rotulada en la parte superior de la fachada de un espacio de reparación de bicicletas.

"Y toda la gente ya en las bicicletas me decía ´el Grillo´ y ´el Grillo´. Desde 1960 a la fecha, don Elpidio y su descendencia han abierto seis sucursales en la ciudad, cada una con clientela específica, pues mientras en Reforma acude "gente de lucha" como él la llama, en Himno Nacional los clientes son más especiales por lo costoso de los vehículos.

"Yo nunca he sabido que es una enfermedad. Yo se lo atribuyo a que, por ejemplo, como todo cuando está pobre, lo único que come uno es huevo con frijoles y al revés", considera el especialista en reparación de biciclos.

Destaca que, pese a solo estudiar hasta segundo grado de primaria, logró sacar adelante a su familia, así como mantener prósperos sus talleres por más de medio siglo frente a complejos millonarios que han desaparecido en 7 o 15 años.

Atiborrado por rines, rayos, mazas, sillines, llantas, manubrios y demás refacciones, "el Grillo" sentencia que la bicicleta le ha dado todo en la vida, por lo cual, despertar y ver cada una de las piezas de los biciclos es un "vicio" que lo hace vivir.

"Mis hijos nunca me han visto borracho, nunca me han visto fumar un cigarro (...) yo nunca tuve un patrocinador, me ofrecían de la Zona Industrial para formar un equipo, pero yo me iba por la experiencia", concluye don Elpidio.

VISIÓN EMPRESARIAL

Bicicletas Mercurio, S.A. de C.V., es la única empresa del ramo con presencia en el estado, según información de los Censos Económicos 2020 y el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Inegi, reporta la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Gobierno del Estado.

La dependencia estatal precisa que en la actualidad, la compañía a cargo de Grupo Mercurio, cuenta con mil 400 empleos concertados.

De acuerdo con el sitio oficial del fabricante de biciclos, hace 50 años comenzó operaciones. Ante la consolidación del clúster automotriz de la Zona Industrial que la catapultó en la Región Bajío, mejoras salariales y la ampliación de desarrollos habitacionales, provocó que en los últimos años los servicios de transporte y de venta de alimentos pasaran de ser convencionales y presenciales, a fáciles y accesibles con solo texteaer un mensaje en un smartphone.

Así, en noviembre del 2020 DiDi Food México llegó a San Luis Potosí con más de 500 restaurantes registrados en la plataforma, cuya tarifa de entrega es la más baja a nivel nacional, es decir, desde los 16 pesos.

La compañía reporta que en San Luis Potosí ha creado más de 3 mil oportunidades económicas en 5 meses de operaciones, donde el 40 por ciento de los socios repartidores deciden utilizar la bicicleta para realizar las entregas.

Que el 40% de los socios repartidores en la ciudad repartan la comida en una bicicleta, genera una diferencia significativa y positiva en la movilidad, y en el medio ambiente, destaca DiDi Food México.

Informa que desde el inicio de operaciones en noviembre de 2020, el número de socios repartidores ha crecido en un 85 por ciento.

DiDi Food México.se asume como una alternativa flexible e inclusiva, pues pueden comenzar a generar ganancias con una bicicleta y un teléfono inteligente.